Pflaumen einkochen: So einfach geht es

Ich kenne es noch von meiner Oma und auch meine Mama macht es manchmal: Pflaumen einkochen. Diese Art der Konservierung hat in den letzten Jahren einen regelrechten Aufschwung erfahren und ist auch bei der jüngeren Generation beliebt. Wir zeigen dir heute, wie einfach es ist, leckere Früchte haltbar zu machen.

Pflaumen einkochen: So geht’s ganz leicht

Lebensmittel einzukochen hat eine lange Tradition. Schon seit Jahrhunderten konservieren Menschen Früchte, um auch in den kälteren Monaten nicht auf den süßen Genuss verzichten zu müssen oder besonders reiche Ernten zu verarbeiten. In ländlicheren Regionen mit vielen Obstbäumen gehört das Einkochen zu einem festen Bestandteil der Küche.

Die Zubereitung beginnt mit dem gründlichen Waschen der Pflaumen. Anschließend halbierst du sie und entfernst die Steine. Wenn du magst, kannst du die Pflaumen auch vierteln, was das spätere Einfüllen in Gläser erleichtert. Danach gibst du die Früchte in die Gläser und übergießt sie mit heißem Zuckerwasser, bis die Pflaumen vollständig bedeckt sind. Lass etwa einen bis zwei Zentimeter Platz zum oberen Glasrand und verschließe die Gläser sofort.

Lege nun ein Geschirrtuch in einen großen Topf und gib die Gläser hinein. Fülle soviel Wasser hinein, bis die Gläser vollständig bedeckt sind. Lass sie dann noch für 30 Minuten einkochen. Neben Zimt passen auch Sternanis und Vanille aromatisch sehr gut zu den Pflaumen. Fülle die Gewürze vor dem Übergießen mit dem Zuckerwasser ins Glas.

Wie du siehst, kannst du dir mit minimalem Aufwand und wenigen Zutaten den Geschmack des Spätsommers das ganze Jahr über in deine Küche holen. Wenn sie richtig verschlossen sind, halten sich die eingekochten Pflaumen mindestens ein Jahr lang in einem kühlen, dunklen Raum.

Pflaumen und Zwetschgen lassen sich auch wunderbar zu Chutney oder Mus verarbeiten. Probiere doch mal das Pflaumenmus aus dem Backofen. Beides lässt sich auch gut verschenken. Genau wie unser selbst gemachter Pflaumensirup.

2 kg Pflaumen oder Zwetschgen

3 Zimtstangen

2 l Wasser

600 g Zucker Zubereitung Wasche die Pflaumen, halbiere sie und entferne die Kerne. Halbiere auch die Zimtstangen.

Fülle Wasser und Zucker in einen Topf und koche beides zusammen für 5 Minuten unter Rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Schichte die Pflaumen mit je einer halben Zimtstange pro Glas in die Gläser.

Gieße das heiße Zuckerwasser drüber, sodass die Pflaumen vollständig bedeckt sind. Lass zum Glasrand 1-2 cm frei. Verschließe die Gläser fest.

Lege ein Geschirrtuch in einen großen Topf und lege die Gläser hinein.

Fülle dann soviel Wasser ein, dass die Gläser vollständig mit ihm bedeckt sind.

Koche die Pflaumen im Glas bei rund 90 °C für 30 Minuten ein.

Nimm zum Schluss die Gläser heraus und lass sie auskühlen.

