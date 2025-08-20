Pflaumen-Fruchtleder: selbstgemachter, fruchtiger Snack

Hast du schon mal selbst Fruchtleder hergestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit! Unser Pflaumen-Fruchtleder ist der perfekte Snack für zwischendurch – fruchtig, süß und ganz natürlich. Mit nur wenigen Zutaten kannst du eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Süßigkeiten herstellen, die nicht nur lecker ist, sondern auch voller Vitamine und Nährstoffe steckt.

Einfaches Rezept für Pflaumen-Fruchtleder

Das Pflaumen-Fruchtleder besteht aus nur zwei Zutaten: reife Pflaumen und Honig. Zunächst wäschst du die Pflaumen gründlich, entsteinst sie und schneidest sie in kleine Stücke. Fülle sie dann mit einem Klecks Honig in eine Schüssel und püriere sie zu einem Mus. Verstreiche die Masse dann dünn auf Backpapier und lass das Pflaumen-Fruchtleder je nach Dicke fünf bis acht Stunden im Ofen trocknen.

Der intensive Geschmack der Pflaumen wird in diesem Rezept wunderbar eingefangen. Diese einfache Nascherei lässt sich einfach vorbereiten und ist perfekt für unterwegs oder auch als gesunder Snack für Kinder. Für eine leckere Auswahl kannst du auch Fruchtleder aus andere Früchte wie Aprikosen, Äpfel oder Beeren herstellen.

Ein weiterer Vorteil des Pflaumen-Fruchtleders ist, dass es sich problemlos mehrere Wochen lagern lässt, ohne an Geschmack oder Konsistenz zu verlieren. Packe dir einfach ein paar Stücke für unterwegs ein oder lege einen Vorrat für stressige Tage an.

Ebenso lecker wie gesund sind auch diese Müsliriegel mit Pflaumen und Aprikosen. Für Knabberspaß bei Jung und Alt sorgen die sowohl diese Erdbeer-Chips als auch die

Gurkenchips aus dem Ofen.

Pflaumen-Fruchtleder Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Trockenzeit 5 Stunden Std. Gesamtzeit 5 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 25 Zutaten 1x 2x 3x 500 g reife Zwetschgen

1 EL Honig alternativ Ahornsirup Zubereitung Wasche die Pflaumen, halbiere und entkerne sie. Zerkleinere sie dann grob und püriere 🛒 sie zusammen mit dem Honig.

Verstreiche das Mus auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und glätte die Oberfläche.

Lass das Mus bei 50 bis max. 80 °C Umluft im Backofen für mehrere Stunden trocknen. Öffne die Ofentür dabei einen Spalt breit, damit der Wasserdampf entweichen kann.

Das Pflaumen-Fruchtleder ist fertig, wenn die Oberfläche fest und nicht mehr klebrig ist.

Schneide es danach in Streifen und rolle es auf. Notizen Gib je nach Konsistenz des Muses vor dem Trocknen noch etwas Wasser hinzu oder dicke es mit geschroteten oder gemahlenen Leinsamen an.

Je nach Feuchtigkeit und Dicke der aufgetragenen Schicht muss das Fruchtleder 5-8 Stunden trocknen.

