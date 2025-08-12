Pflaumen-Hörnchen sind ein leckeres Frühstück für Naschkatzen

Diese Pflaumen-Hörnchen duften unwiderstehlich und sind ein wunderbares Frühstück oder ein toller Snack für Zwischendurch. Denn sie lassen sich besonders praktisch mitnehmen. So kannst du deine Pause bei der Arbeit zu etwas ganz Besonderem machen! Bei einer Tasse Kaffee und vielleicht ein wenig Marmelade schmecken diese Hörnchen besonders gut. Außen knusprig und mit Zucker bestreut, innen weich und nussig dank einer Füllung aus getrockneten Pflaumen und Walnüssen, werden sie dein Herz im Sturm erobern.

Pflaumen-Hörnchen: lecker mit Walnüssen

Als Frühstück sind unsere Pflaumen-Hörnchen besonders für Naschkatzen geeignet, die sich den Tag am liebsten schon morgens versüßen. Wir verwenden in diesem Rezept getrocknete Pflaumen, weil sie praktisch sind und Zeit sparen: Du musst sie weder abwaschen noch entkernen. Wenn du magst, kannst du aber frische Pflaumen verwenden. Ein Kleks Pflaumenmus macht die leckeren Hörnchen noch ein bisschen saftiger.

Für ein wenig Biss und noch mehr Geschmack sorgen gehackte Walnüsse. Diese kannst du auch mit Haselnüssen oder Mandeln austauschen, wenn dir das lieber ist. Sie geben zusammen mit den Pflaumen dem Gebäck einen herbstlichen Charakter. Schmecken tun die Pflaumen-Hörnchen aber zu jeder Jahreszeit, Tageszeit und Gelegenheit. Also, ran an die Backschürze und los geht’s! Mische zunächst Mehl, Backpulver, Puderzucker, Butter, Salz, das Eigelb eines Eis und 3 EL kaltes Wasser zu einem glatten Teig. Forme daraus drei Kugeln und stelle sie eine Stunde in den Kühlschrank.

Anschließend rollst du sie dünn und rund aus und schneidest sie mithilfe eines Pizzaschneiders in sechs Teile. Darauf kommt die Füllung aus kleingeschnittenen Trockenpflaumen, Pflaumenmus und gehackten Walnüssen. Rolle sie von der breiten Seite zu Hörnchen auf, bepinsle sie mit Eiweiß und bestreue sie mit Zucker. Nun kommen die Pflaumen-Hörnchen in den Backofen, wo sie schon nach 25 Minuten fertig sind. Gar nicht so schwierig, oder?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Unser Rezept für Kartoffel-Lauch-Hörnchen schmeckt allen, die es auch herzhaft mögen. Ein schlichtes und zugleich superleckeres Frühstücksgebäck sind auch unsere tollen Quarkhörnchen. Und wenn dir dieses Rezept geschmeckt hat, dann wirst du auch unsere Apfel-Zimtschnecken mit Walnüssen lieben!