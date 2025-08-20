Pflaumen im Speckmantel: Tapas-Klassiker

Stell dir vor, du hast Urlaub, du bist in Spanien und das Leben ist schön. Du hast genug vom stundenlangen Sightseeing in der unerbittlichen Sonne und setzt dich in eine schattige, traditionelle Tapasbar. Es ist laut, du wirfst einen Blick auf die Tafel mit krakeliger Kreideschrift, eine Karte gibt es nicht. Endlich hast du die Aufmerksamkeit des Kellners erhascht und bestellst ein kühles Bier, dazu ein paar Pflaumen im Speckmantel. Nichtsahnend, dass du gleich ein Geschmackserlebnis haben wirst, das du so schnell nicht mehr vergessen wirst.

Pflaumen im Speckmantel: fertig in 15 Minuten

Dieses Erlebnis kannst du zu Hause nachzaubern. Unsere Pflaumen im Speckmantel bringen dich zurück in diese Bar – auch wenn du noch nie da warst. Sie lassen das Urlaubsgefühl wieder aufleben und dich von einfachen Zeiten träumen. Denn das sind auch diese Pflaumen – so simpel wie traumhaft. Das fruchtige Obst passt so wunderbar zum knusprigen Speck! Damit ist einmal mehr bewiesen, dass süß und herzhaft einfach zusammengehören.

Praktischerweise sind diese leckeren kleinen Geschmacksbomben so einfach zuzubereiten. Sie eignen sich nicht nur als Fingerfood auf einer Party, sondern auch als leckere Vorspeise für ein tolles Menü oder als herrliche Ergänzung auf deinem Bruchbuffet. Sie machen optisch was her und sind zugleich kein gewöhnliches Gericht, das schon unzählige Male serviert wurde. Wenn du magst, kannst du jeweils eine Mandel in die Pflaume stecken und so das Fingerfood ein wenig variieren.

Um die Pflaumen im Speckmantel zuzubereiten, musst du nur getrocknete Pflaumen mit einem Streifen Speck umwickeln und auf einen Zahnstocher spießen. Die brätst du nun in einer Pfanne mit Olivenöl an. Wenn du auf Öl verzichten willst, kannst du die Spieße auch im Backofen backen. Bei 200 °C Ober-/Unterhitze sind sie in ungefähr zehn Minuten fertig. Mehr braucht es nicht! Pflaumen und Speck bringen von Haus aus genug Geschmack und Aromen mit, sodass du kein Salz oder ähnliches benötigst.

Pflaumen im Speckmantel Ann-Katrin keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 10 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 10 Zahnstocher Zutaten 1x 2x 3x 10 Pflaumen getrocknet

10 Scheiben Speck dünn

2 EL Olivenöl Zubereitung Wickle jede Pflaume mit einem Speckstreifen ein. Strecke sie auf einen Zahnstocher.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate die Spieße in ca. 5 Minuten rundherum knusprig an.

