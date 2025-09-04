Powerpakete to go: Pflaumen-Mandel-Energy-Balls

Eine Pille, die man bei Hunger einnehmen kann, vor allem, wenn man so gar keine Zeit, sich etwas Leckeres zuzubereiten, gibt es noch nicht. Was es aber gibt, sind Energy-Balls, die einen mit wichtigen Nährstoffen und Energie versorgen, wenn der Appetit dann doch mal allzu arg drückt. Unsere Pflaumen-Mandel-Energie-Balls kannst du für genau solche Situationen immer dabei haben und schnell gemacht sind sie zum Glück auch.

Für den Energie-Kick zwischendurch: Pflaumen-Mandel-Energy-Balls

Ein schnelles Frühstück, wenn du morgens verschlafen hast, ein Snack unterwegs, um deine Batterien aufzuladen oder einfach als Zwischenmahlzeit im Uni, Schule oder Büro – genau dafür gibt es Energy-Balls. Die sind mit einem Happs im Mund und du hast wieder genug Energie für wichtigere Aufgaben.

Energy-Balls bestehen dabei meist aus Haferflocken, Früchten, Nüssen und Samen. In unserem Fall der Pflaumen-Mandel-Energy-Balls sind es, wie du es sicher schon vermutest, getrocknete Pflaumen und Mandeln. Dazu gesellen sich noch Haferflocken, Honig und Zimt. Die Pflaumen schneidest du in grobe Stücke, die Mandeln werden klein gehackt. Dann kommt alles bis auf die Mandeln in einen Mixer. Püriere die Zutaten zu einer klebrigen Masse und mische dann die Mandeln unter. Mit leicht feuchten Händen formst du daraus gleich große Kugeln, die noch zum Festwerden in den Kühlschrank wandern.

Das Gute an den Energy-Balls, die durch das Aroma der Pflaumen und des Zimts ein wenig nach Herbst schmecken, ist, dass du sie nach Lust und Laune abwandeln kannst. Wälze sie zum Beispiel in Kokosraspel oder Kakao, um ihnen eine Hülle zu verpassen. Auch kannst du gehackte Haselnüsse statt Mandeln verwenden.

Energy-Balls sind in Windeseile zubereitet und perfekt für das Hüngerchen unterwegs. Mach doch auch gleich noch Kokos-Zitronen-Energy-Balls, diese Limetten-Energy-Balls oder diese Matcha-Energy-Balls.

Pflaumen-Mandel-Energy-Balls Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 15 Stück Zutaten 1x 2x 3x 200 g Trockenpflaumen entsteint

100 g Mandeln

2 EL Haferflocken

2 EL Honig alternativ: Ahornsirup

1 TL Zimt Zubereitung Schneide die Trockenpflaumen grob und gib sie in einen Mixer 🛒

Hacke die Mandeln mit einem Messer in kleine Stücke.

Gib Haferflocken, Honig und Zimt ebenfalls in den Mixer und püriere alles gut durch, bis eine klebrige Masse entsteht.

Hebe die gehackten Mandeln unter die Massen und vermische alles miteinander.

Forme mit leicht angefeuchteten Händen gleich große Bällchen aus der Masse.

Lege die Energy-Balls auf einen Teller und stelle sie für 30 Minuten zum Festwerden in den Kühlschrank.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.