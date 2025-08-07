Pflaumen-Mandelkuchen: der perfekte Begleiter für diesen Sommer

Ende Juli beginnt in Deutschland die Pflaumen- und Zwetschgensaison. Wir sind also mittendrin und lassen uns die Früchte pur und in Backwerken schmecken. Ein ganz besonderer Leckerbissen ist dieser Pflaumen-Mandelkuchen, der leicht gebacken ist. Also, ran und den Ofen und los!

Einfaches Rezept für Pflaumen-Mandelkuchen

Der Pflaumen-Mandelkuchen bringt alles mit, was ein gutes Rezept ausmacht: saisonale Zutaten, eine einfache Zubereitung und einen unverwechselbaren Geschmack. Die Pflaumen passen hervorragend zur Mandelnote, da ihre natürliche Süße und leichte Säure einen tollen Kontrast zu den Nüssen bildet. Diese Harmonie macht den Kuchen besonders und hebt ihn von anderen klassischen Obstkuchen ab.

Besonders jetzt sind Pflaumen überall erhältlich und besonders aromatisch. Für unseren Kuchen wäschst du sie, halbierst sie und entfernst die Kerne. Aus Butter, Zucker, Eiern, Mehl und gemahlenen Mandeln rührst du dann noch einen einfachen Teig an. Bittelmandelaroma und Vanillezucker runden den Geschmack ab. Fülle den Teig dann in eine gefettete Kuchenform. Zum Schluss kommen nur noch die halbierten Pflaumen obendrauf und der Pflaumen-Mandelkuchen wandert für etwa eine Stunde in den Ofen. Nach dem Backen toppst du ihn noch mit Mandelblättchen und das war’s auch schon.

Die Zubereitung geht doch wirklich einfach, oder? Gönne dir diesen kleinen Genussmoment und lass dich von unserem köstlichen Pflaumen-Mandelkuchen verzaubern.

Pflaumen-Mandelkuchen Anke 4.02 ( 54 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 250 g Butter oder Margarine zimmerwarm

250 g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

einige Tropfen Bittermandelaroma online z.B. dieses hier 🛒

Salz

3 Eier

175 g Mehl

75 g gemahlene Mandeln

1/2 Pck. Backpulver

500 g Pflaumen

geröstete Mandelblättchen zum Verzieren Zubereitung Schlage Butter oder Margarine zusammen mit Zucker, Vanillezucker, Bittermandelaroma und Salz schaumig. Rühre dann die Eier einzeln unter. Zum Schluss kommen Mehl, Mandeln und Backpulver dazu. Verrühre alles zu einem geschmeidigen Teig.

Fette eine Springform (Ø 26 cm) und streue sie mit Grieß aus.

Fülle den Teig in die Form und streiche ihn glatt.

Heize den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche die Pflaumen, halbiere sie und entferne die Kerne.

Verteile die Pflaumen auf dem Teig und backe den Kuchen für 1 Stunde.

Löse den Pflaumen-Mandelkuchen danach vom Rand und lass ihn auf einem Gitter auskühlen.

Verziere ihn mit den gerösteten Mandelblättchen.

