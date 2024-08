Pflaumen-Mandelkuchen: der perfekte Begleiter für den Spätsommer

Ende Juli beginnt in Deutschland die Pflaumen- und Zwetschgensaison. Wir sind also mittendrin und lassen uns die Früchte pur und in Backwerken schmecken. Ein ganz besonderer Leckerbissen ist dieser Pflaumen-Mandelkuchen, der leicht gebacken ist. Also, ran und den Ofen und los!

Einfaches Rezept für Pflaumen-Mandelkuchen

Der Pflaumen-Mandelkuchen bringt alles mit, was ein gutes Rezept ausmacht: saisonale Zutaten, eine einfache Zubereitung und einen unverwechselbaren Geschmack. Die Pflaumen passen hervorragend zur Mandelnote, da ihre natürliche Süße und leichte Säure einen tollen Kontrast zu den Nüssen bildet. Diese Harmonie macht den Kuchen besonders und hebt ihn von anderen klassischen Obstkuchen ab.

Besonders jetzt sind Pflaumen überall erhältlich und besonders aromatisch. Für unseren Kuchen wäschst du sie, halbierst sie und entfernst die Kerne. Aus Butter, Zucker, Eiern, Mehl und gemahlenen Mandeln rührst du dann noch einen einfachen Teig an. Bittelmandelaroma und Vanillezucker runden den Geschmack ab. Fülle den Teig dann in eine gefettete Kuchenform. Zum Schluss kommen nur noch die halbierten Pflaumen obendrauf und der Pflaumen-Mandelkuchen wandert für etwa eine Stunde in den Ofen. Nach dem Backen toppst du ihn noch mit Mandelblättchen und das war’s auch schon.

Die Zubereitung geht doch wirklich einfach, oder? Gönne dir diesen kleinen Genussmoment und lass dich von unserem köstlichen Pflaumen-Mandelkuchen verzaubern.

Wir haben noch weitere leckere Rezepte für Pflaumenkuchen für dich. Probiere auch gleich noch den Pflaumenkuchen mit Quark-Öl-Teig oder den Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln aus. Unser Pflaumenkuchen mit Baiser ist der perfekte Sonntagskuchen.