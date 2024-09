Pflaumen-Mohn-Hefeschnecken schmecken zu jedem Anlass

Kuchen mit Mohn ist immer eine gute Idee. Vereint man diesen mit saftigen Pflaumen, wird daraus ein süßes Herbstgebäck, dem niemand widerstehen kann. Lass uns Pflaumen-Mohn-Hefeschnecken backen.

Rezept für Pflaumen-Mohn-Hefeschnecken

Du liebst Hefeschnecken? Dann sind unsere Pflaumen-Mohn-Hefeschnecken genau das Richtige für dich. Die Schnecken bestehen aus einem klassischen Hefeteig und haben eine leckere Füllung aus mit Zimt gewürzten Pflaumen und einer nussigen Mohnschicht. Wir zeigen dir Schritt für Schritt wie du sie einfach nachbacken kannst.

Beginne mit dem Teig. Dafür siebst du das Mehl in eine Schüssel und fügst dann Zucker, lauwarme Milch, geschmolzene Butter, ein Ei und eine Prise Salz hinzu. Verknete die Zutaten zu einem glatten Teig, decke ihn ab und lass ihn an einem warmen Ort für 60 Minuten gehen.

In der Zwischenzeit wäschst und entkernst du die Pflaumen. Schneide sie in kleine Stücke und vermische sie mit Zimt und Zucker. Nach der Gehzeit rollst du den Teig zu einem Rechteck aus, bestreichst ihn mit der Mohnmischung, die gibt es fertig zu kaufen, und verteilst die Pflaumen darauf. Rolle den Teig von der langen Seite her ein und schneide ihn dann in etwa drei Zentimeter dicke Scheiben. Setze sie mit der Schnittfläche nach unten auf ein Blech und lasse sie noch einmal rund 20 Minuten gehen. Danach musst du die Schnecken nur noch backen. Bestreue sie vor dem Servieren mit etwas Puderzucker und lass sie dir schmecken.

Unsere Pflaumen-Mohn-Schnecken sind eine süße Überraschung für jede Gelegenheit. So kannst du sie zum Beispiel wunderbar mit zur Arbeit für deine Kollegen mitnehmen. Sie machen aber auch auf einer Kaffeetafel eine gute Figur. Steht ein herbstliches Picknick oder eine Gartenfest an, dann gehören die Hefeschnecken ebenfalls unbedingt auf das Büffet.

