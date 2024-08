Pflaumen-Pistazien-Tarte: extra cremig mit Quark-Füllung

Vermenge Mehl, Butter, Salz und Puderzucker mit einem EL kaltem Wasser. Verknete alle Zutaten mit den Händen zu einem glatten Teig. Forme ihn zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und stelle ihn 1 Stunde kalt.

