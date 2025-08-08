Diese Pflaumen-Pudding-Tarte läutet die Pflaumen-Saison ein

Die Pflaumenzeit hat begonnen. Und was passt da besser, als die süßen rot-lilafarbenen Früchte in einem Kuchen zu verarbeiten? In dieser Tarte treffen sie auf eine cremig-zarte Puddingfüllung. Probier die Pflaumen-Pudding-Tarte unbedingt aus. Bei nur einem Stück wird es garantiert nicht bleiben.

Rezept für Pflaumen-Pudding-Tarte

Wenn sich der Sommer höchstpersönlich einen Kuchen aussuchen dürfte, es wäre wohl eine Pflaumen-Pudding-Tarte. Denn die süße Versuchung hat einfach alles, um sich beim ersten Bissen direkt zu verlieben: ein knuspriger Boden aus Mürbeteig, eine cremige und süße Füllung mit zartem Vanillearoma, getoppt mit fruchtigen Pflaumenspalten.

Wenn du die Tarte nachbacken möchtest, brauchst du nicht über außergewöhnliche Backskills verfügen. Und auch die Profi-Geräte bleiben hier heute im Schrank. Den Teig knetest du nämlich am besten fix mit den Händen durch. Vermische einfach Mehl, kalte Butter, Salz, Zucker und ein Ei in einer Schüssel und vermenge alles schnell zu einem glatten Teig. Forme daraus eine Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie und dann geht es erst einmal für 30 Minuten in den Kühlschrank.

In der Zeit bereitest du die Füllung zu. Koche die Puddingmasse und lass sie abkühlen, bis sie lauwarm ist. Die Pflaumen wäschst, halbierst und entsteinst du. Dann schneidest du sie in Spalten. Ist der Teig fertig, wird er ausgerollt und in eine Tarteform gedrückt. Jetzt füllst du den Pudding hinein, verteilst die Pflaumen obendrauf und bestreust das Ganze noch dünn mit einer Schicht Zucker. Die karamellisiert beim Backen und sorgt so beim Essen später für eine knusprige Überraschung.

Keine Lust auf Pflaumen? Die Tarte schmeckt auch wunderbar mit Brombeeren, Kirschen oder roten Johannisbeeren.

Tartes sind eine wunderbare Variante, sich mit etwas Süßem zu verwöhnen und zudem eine tolle Alternative zu üppigen Torten oder großen Blechkuchen. Auch diese Mangocreme-Tarte, unsere Erdbeer-Frischkäse-Tarte mit Streuseln oder eine Schoko-Bananen-Tarte laden zum Schlemmen ein.

Pflaumen-Pudding-Tarte Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 8 Kochutensilien online, z.B. hier 🛒 1 Tarteform, ca. 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 250 g Mehl plus etwas mehr für die Arbeitsfläche

125 g kalte Butter plus etwas mehr für die Form

60 g Zucker

1 Ei Größe M

1 Prise Salz Für die Füllung: 500 ml Milch

1 Pck. Vanillepuddingpulver

40 g Zucker

1 Ei Für den Belag: 600 g Pflaumen

1 EL Zucker zum Bestreuen Zubereitung Vermenge Mehl, Butter, Zucker, Ei und Salz und verknete die Zutaten zu einem glatten Teig. Forme ihn zu einer Kugel, wickle diese in Frischhaltefolie und lege sie für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.

Koche aus Milch, Puddingpulver, Zucker und dem Ei einen dicken Pudding. Lass ihn abkühlen, bis er lauwarm ist.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette die Tarteform mit Butter ein. Rolle den Teig auf einer bemehlten Fläche rund aus und lege damit die eingefettete Tarteform aus. Ziehe auch einen Rand hoch und drücke ihn fest an.

Wasche die Pflaumen, halbiere und entsteine sie. Schneide sie in Spalten.

Verteile die Vanillecreme gleichmäßig auf dem Teigboden. Belege sie gleichmäßig mit den Pflaumenspalten. Bestreue die Oberfläche dünn mit Zucker.

Backe die Tarte im vorgeheizten Ofen etwa 30 Minuten, bis die Pflaumen weich und der Rand goldbraun ist. Lass sie vor dem Anschneiden abkühlen.

