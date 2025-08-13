Dein neues Lieblingsrezept: fruchtige Pflaumen-Streusel-Riegel

So langsam geht die Zeit der köstlichen blau-lilafarbenen Pflaumen und Zwetschgen wieder los. Und damit auch für Pflaumenkompott und Zwetschgenkuchen. Wir hätten da direkt eine Idee, wie du die beiden Leckereien verbinden könntest – nämlich zu unseren Pflaumen-Streusel-Riegel. Sie schmecken wie ein fruchtiger Kuchen, kommen aber im handlichen Riegelformat mit köstlichen Streuseln oben drauf daher. Hier gibt’s das Rezept!

Genuss im kleinen Format: Pflaumen-Streusel-Riegel

Die Pflaumen-Streusel-Riegel sind eine köstliche Kombination aus fruchtiger Süße und knusprigem Genuss. Die Leckerbissen eignen sich perfekt als Dessert, Snack für zwischendurch oder für besondere Anlässe wie Kaffeenachmittage mit Familie und Freunden. Die Basis der Riegel bildet ein zarter Mürbeteig, der mit gemahlenen Haselnüssen verfeinert wird, um ihm eine besonders nussige Note zu verleihen.

Das Herzstück der Riegel ist die saftige Pflaumenfüllung, die mit Ahornsirup gesüßt und leicht mit Zimt verfeinert wird. Der Duft von eingekochten Pflaumen und Gewürzen erinnert an Spätsommertage und verbreitet sofort eine gemütliche Atmosphäre. Die Füllung wird langsam eingedickt, bis sie die perfekte, marmeladenähnliche Konsistenz erreicht, die den fruchtigen Charakter der Pflaumen in den Vordergrund stellt.

Den krönenden Abschluss bilden knusprige Streusel, die aus dem gleichen Teig wie die Basis zubereitet werden. Außerdem sorgt ein Topping aus gehackten Haselnüssen für zusätzlichen Crunch. Nach dem Backen entwickeln die Riegel eine harmonische Balance zwischen süß, fruchtig und nussig, wobei die zarte Säure der Pflaumen das Ganze abrundet.

Die Zubereitung der Pflaumen-Streusel-Riegel macht Spaß. Von der Teigzubereitung, über das Kompott kochen bis hin zum Zusammenstellen der einzelnen Schichten, das Rezept weckt die Freude am Backen. Nach dem Abkühlen lassen sich die Riegel leicht in handliche Stücke schneiden und sind ideal zum Mitnehmen oder Aufbewahren im Kühlschrank.

Egal, ob du sie selbst genießt oder Gästen servierst, diese Pflaumen-Streusel-Riegel vereinen rustikalen Charme mit feinem Geschmack. Perfekt für alle, die Pflaumenkuchen lieben, aber Lust auf Abwechslung oder Pflaumen im kleinen Format haben!

Hast du Lust, dich noch weiter auf die Pflaumensaison einzustimmen? Dann backe eine Pflaumen-Pudding-Tarte und begrüße damit den Spätsommer. Oder einen schnellen Pflaumenkuchen aus der Kastenform. Backen ist nicht deins? Dann koche doch ein köstliches Pflaumenchutney, das zu Fleisch, Käse und Brot schmeckt.

Pflaumen-Streusel-Riegel Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 55 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Portionen 6 Riegel Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 eckige Backform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 150 g Butter weich und etwas mehr für die Form

150 g Zucker

1 Prise Salz

1 Prise Vanille gemahlen

150 g Weizenmehl

75 g Haselnüsse gemahlen

1 TL Backpulver

25 g Haselnüsse gehackt Für die Füllung: 500 g Pflaumen

50 g Ahornsirup

1 TL Zimt Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Fette eine eckige Backform mit Butter ein. Verrühre für den Teig Butter, Zucker, Salz und Vanille. Rühre das Mehl unter. Hebe die gemahlenen Haselnüsse unter und vermische alles zu einem gleichmäßigen Teig.

Nimm die Hälfte des Teigs ab und rühre in diese Hälfte das Backpulver ein. Fülle den Teig in die Backform und streiche ihn gleichmäßig glatt. Stelle die Form für 45 Minuten in den Kühlschrank. Lege den restlichen Teig ebenfalls in den Kühlschrank.

Wasche in der Zwischenzeit die Pflaumen, entsteine sie und schneide sie in schmale Spalten. Gib die Pflaumen zusammen mit dem Ahornsirup und Zimt in einen Topf und lass das Ganze 30 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln, bis das Kompott stark eingedickt ist, fast wie Marmelade.

Backe den Teig in der Form für 15 Minuten vor. Hol die Form kurz aus dem Ofen und verteile das Pflaumenkompott darauf. Nimm den restlichen Teig aus dem Kühlschrank und forme Streusel mit den Fingern, die du gleichmäßig über die Füllung verteilst.

Schiebe deine Backform wieder in den Ofen und backe deine Pflaumen-Streusel-Riegel für weitere 30 Minuten.

Streue etwa 10 Minuten vor Ende der Backzeit die gehackten Haselnüsse über die Streusel.

Lasse die Riegel nach dem Backen vollständig abkühlen.

Hole sie dann aus der Form und schneide sie in längliche Riegel. Die Pflaumen-Streusel-Riegel lagerst du am besten im Kühlschrank.

