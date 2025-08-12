Pflaumen-Tarte-Tatin: ein etwas anderer französischer Klassiker

Diese leckere Kreation mit schöner Optik ist überraschend einfach in der Zubereitung! Der besondere Clou an einer Tarte Tatin ist die Tatsache, dass der Kuchen „falschherum“ gebacken wird. Zunächst kommt Karamell in die Tarteform, dann die Pflaumen und anschließend der Teig obendrüber. Nach dem Backen dreht du die Form um und fertig ist deine Pflaumen-Tarte-Tatin!
Pflaumen-Tarte-Tatin: ein Kuchen mit Geschichte
Dieses Rezept ist eine besonders leckere Nascherei. Die Tarte Tatin ist ein Klassiker der französischen Küche, die mit Äpfeln gebacken wird. Sie entstand Ende des 19. Jahrhunderts in einer kleinen französischen Gemeinde namens Lamotte-Beuvron südlich von Paris. Dort betrieben die Schwestern Caroline und Stéphanie Tatin ein kleines Hotel mit Restaurant, das sogar heute noch in Betrieb ist.
Der Legende nach soll Stéphanie ein fertiger Apfelkuchen aus der Hand gefallen sein. Um ihn zu retten, legte sie ihn mit der Apfelseite nach unten wieder in die Form und bedeckte ihn mit einer neuen Teigschicht. Auf diese Weise karamellisierten die Äpfel, die beim erneuten Umstürzen auf der Oberfläche der Tarte zu sehen waren und ihr eine charakteristische Optik gaben. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, sodass sie bis heute nicht nur in ganz Frankreich, sondern auch weltweit nachgebacken wird.
Mit diesem Rezept wird die Tarte Tatin ihren Siegeszug in deiner Küche fortsetzen. Und zwar nicht mit Äpfeln, sondern mit Pflaumen! Diese Tarte Tatin werden alle lieben – sie ist superfruchtig, karamellig und lecker. Du solltest dieses Rezept gut abspeichern, denn alle werden dich danach fragen! Abgesehen von Äpfeln und Pflaumen schmeckt die Tarte Tatin auch mit anderem Obst, zum Beispiel Aprikosen oder Birnen.
Aber auch herzhaft schmeckt sie ausgezeichnet! Probiere unbedingt unsere Zucchini-Tarte-Tatin oder die Schalotten-Tarte-Tatin. Und das Originalrezept für die klassische Tarte Tatin haben wir natürlich auch parat.
Pflaumen-Tarte-Tatin
Zutaten
- 200 g Weizenmehl
- 50 g Zucker
- 1 Pck. Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 100 g Butter kalt
- 3 EL eiskaltes Wasser
- etwas Butter für die Form
- 120 g Zucker
- 1 TL Zimt
- 1 kg Pflaumen
Zubereitung
- Gib das Mehl, Zucker, Vanillezucker, Salz und die kalte Butter in Würfeln in die Schüssel. Verknete alles mit den Händen zu Streuseln. Gib 3 EL eiskaltes Wasser hinzu und verknete alles schnell zu einem glatten Teig. Wickle ihn in Folie und stelle ihn für eine halbe Stunde kalt.
- Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Tarteform mit Butter ein.
- Schmilz Zucker und Zimt in einer Pfanne zu Karamell und gieße es gleichmäßig in die Form.
- Entsteine die Pflaumen und viertle sie. Lege sie mit der Schnittfläche nach unten in die Form.
- Rolle den Teig rund auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus. Lege ihn auf die Pflaumen und drücke den Rand vorsichtig an.
- Backe die Pflaumen-Tarte-Tatin 45 Minuten im Ofen. Lass ihn 30 Minuten abkühlen und stürze die Tarte auf einen Teller.