Pflaumen-Tarte-Tatin: ein etwas anderer französischer Klassiker

Diese leckere Kreation mit schöner Optik ist überraschend einfach in der Zubereitung! Der besondere Clou an einer Tarte Tatin ist die Tatsache, dass der Kuchen „falschherum“ gebacken wird. Zunächst kommt Karamell in die Tarteform, dann die Pflaumen und anschließend der Teig obendrüber. Nach dem Backen dreht du die Form um und fertig ist deine Pflaumen-Tarte-Tatin!

Pflaumen-Tarte-Tatin: ein Kuchen mit Geschichte

Dieses Rezept ist eine besonders leckere Nascherei. Die Tarte Tatin ist ein Klassiker der französischen Küche, die mit Äpfeln gebacken wird. Sie entstand Ende des 19. Jahrhunderts in einer kleinen französischen Gemeinde namens Lamotte-Beuvron südlich von Paris. Dort betrieben die Schwestern Caroline und Stéphanie Tatin ein kleines Hotel mit Restaurant, das sogar heute noch in Betrieb ist.

Der Legende nach soll Stéphanie ein fertiger Apfelkuchen aus der Hand gefallen sein. Um ihn zu retten, legte sie ihn mit der Apfelseite nach unten wieder in die Form und bedeckte ihn mit einer neuen Teigschicht. Auf diese Weise karamellisierten die Äpfel, die beim erneuten Umstürzen auf der Oberfläche der Tarte zu sehen waren und ihr eine charakteristische Optik gaben. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, sodass sie bis heute nicht nur in ganz Frankreich, sondern auch weltweit nachgebacken wird.

Mit diesem Rezept wird die Tarte Tatin ihren Siegeszug in deiner Küche fortsetzen. Und zwar nicht mit Äpfeln, sondern mit Pflaumen! Diese Tarte Tatin werden alle lieben – sie ist superfruchtig, karamellig und lecker. Du solltest dieses Rezept gut abspeichern, denn alle werden dich danach fragen! Abgesehen von Äpfeln und Pflaumen schmeckt die Tarte Tatin auch mit anderem Obst, zum Beispiel Aprikosen oder Birnen.

Aber auch herzhaft schmeckt sie ausgezeichnet! Probiere unbedingt unsere Zucchini-Tarte-Tatin oder die Schalotten-Tarte-Tatin. Und das Originalrezept für die klassische Tarte Tatin haben wir natürlich auch parat.