Himmlische Pflaumen-Tartelettes: mit diesem einfachen Rezept

Pflaumen-Tartelettes schmecken immer, aber besonders lecker sind sie im Spätsommer, wenn die violetten Früchte Hochsaison haben. Der süße, saftige Geschmack der Pflaumen harmoniert perfekt mit dem knusprigen Teig und dem feinen Zimtaroma. Bekommst du jetzt auch Lust, sie zu backen? Dann los!

Pflaumen-Tartelettes: im Handumdrehen gebacken

Pflaumen haben eine lange Tradition in der europäischen Küche. Schon seit Jahrhunderten erfreuen sich die Menschen an dieser vielseitigen Frucht, die sowohl roh als auch gekocht verwendet wird.

Die kleinen Früchte sind reich an Ballaststoffen, die deine Verdauung fördern, und enthalten viele Antioxidantien, die deinem Körper guttun. Auch der hohe Gehalt an Vitaminen, vor allem Vitamin C und K, macht die Pflaume zu einer wertvollen Zutat in deiner Küche.

Die Basis des Rezepts bildet ein klassischer Mürbeteig. Du benötigst dafür nur wenige Zutaten: Mehl, Butter, Zucker und ein Ei. Für die Füllung schneidest du die Pflaumen in dünne Spalten und vermischst sie mit braunem Zucker, Zimt und Zitronensaft. Danach legst du sie kreisförmig auf den Teig. Je reifer die Pflaumen, desto saftiger wird das Endergebnis. Im Ofen karamellisieren die Pflaumen leicht, während der Teig goldbraun und knusprig wird.

Wer auf der Suche nach einem einfachen, aber dennoch besonderen Rezept ist, wird mit den Pflaumen-Tartelettes fündig. Lass dich von der Kombination aus knusprigem Teig, süßen Pflaumen und der feinen Würze von Zimt begeistern.

Aus Pflaumen lässt ich vieles backen. Mit dem Haferflocken-Pflaumen-Auflauf startest du lecker und mit Energie in den Tag und die Pflaumen-Mohn-Hefeschnecken schmecken einfach zu jedem Anlass. Und auch dieser Pflaumenkuchen aus der Kastenform ist superlecker und blitzschnell zubereitet.

Pflaumen-Tartelettes Anke 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Stück Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 4 Tartelette-Förmchen Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 250 g Mehl

125 g kalte Butter in Stücken

50 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz Für die Pflaumen: 500 g reife Pflaumen oder Zwetschgen

2 EL brauner Zucker

1 TL Zimt

1 EL Zitronensaft Außerdem: etwas Butter zum Einfetten der Förmchen Zubereitung Gib das Mehl, die Butter, den Zucker, das Ei und eine Prise Salz in eine Schüssel. Verknete alles zügig zu einem glatten Mürbeteig. Forme den Teig zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und lass ihn für etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Wasche die Pflaumen, halbiere sie und entferne die Kerne. Schneide die Hälften in dünne Spalten. Gib die Pflaumenspalten in eine Schüssel, füge den braunen Zucker, Zimt und Zitronensaft hinzu und vermische alles gut.

Heize den Ofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Rolle den gekühlten Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus. Steche Kreise aus, die etwas größer sind als deine Tartelette-Förmchen. Fette die Förmchen leicht mit Butter ein und lege den Teig hinein. Drücke den Teig an den Rändern leicht fest.

Verteile die Pflaumenspalten fächerartig auf den Teigböden der Förmchen.

Stelle die Förmchen auf ein Backblech und backe die Pflaumen-Tartelettes für etwa 25-30 Minuten, bis der Teig goldbraun ist und die Pflaumen saftig sind.

Lasse die Tartelettes etwas abkühlen, bevor du sie aus den Förmchen nimmst. Sie schmecken lauwarm oder kalt besonders gut.

