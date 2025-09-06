Mit diesem Pflaumen-Thymian-Fizz feiern wir den Spätsommer

Wenn die Tage langsam wieder kürzer werden, es tagsüber aber noch schön warm ist, dann verlangt das nach einem Getränk, das uns durch den Spätsommer begleitet. Was würde da besser zur goldenen Jahreszeit passen, als ein spritzig-süßer Drink mit Pflaumen, der es farblich selbst mit dem schönsten Sonnenuntergang aufnehmen kann? Hier ist unser Rezept für einen Pflaumen-Thymian-Fizz.

Süß und prickelnd: Pflaumen-Thymian-Fizz

Mit ihrer leuchtenden Farbe, die je nach Sorte zwischen blau, lila und orange-gelb variiert, ist die Pflaume einfach der perfekte Begleiter im Spätsommer und strahlt mit so manchem sich langsam verfärbenden Laub um die Wette. Wir von Leckerschmecker lieben Pflaumen in sämtlichen Varianten und bereiten aus den Früchten vom Pflaumenkuchen über Marmelade bis hin zum herzhaften Gericht alles zu, auf das wir Appetit haben. Was nicht fehlen darf: ein passender Cocktail wie dieser Pflaumen-Thymian-Fizz.

Der begeistert mit einer Mischung aus prickelnder Säure und der Süße aus Pflaumen. Abgerundet wird das Ganze durch würzige Nuancen von Thymian. Um den Cocktail nachzumixen brauchst du nur wenige Zutaten.

Vor dem Anstoßen steht aber zunächst die Zubereitung an und die beginnt mit dem Kochen eines Pflaumensirups. Dafür schneidest du reife Pflaumen in Stücke und kochst sie zusammen mit Wasser, Zucker und etwas Zitronensaft für rund zehn Minuten, bis die Früchte weich sind und sich die Flüssigkeit durch die Pflanzenfarbstoffe aus der Schale eine dunkle Farbe angenommen hat. Dann streichst du alles durch ein Sieb und fängst den entstandenen Sirup auf.

Da das Auge selbstverständlich ebenfalls mittrinkt, scheidest du Pflaumen in Scheiben und legst sie in Gläser, dazu kommt etwas von dem selbst gemachten Sirup, Eiswürfel sowie ein Thymianzweig. Dann gießt du alles mit einem gut gekühlten Sekt oder Prosecco auf. Lieber alkoholfrei? Der Drink schmeckt auch mit einem Sekt ohne Alkohol.

Für den Pflaumensirup: 2 reife Pflaumen

60 g Zucker

60 ml Wasser

1/2 TL Zitronensaft Für den Cocktail: 4 reife Pflaumen

100 ml selbst gemachter Pflaumensirup

Eiswürfel

4 Zweige frischer Thymian

1 Flasche trockener Sekt gut gekühlt Zubereitung Wasche die Pflaumen, entkerne sie und schneide sie in kleine Würfel.

Gib die Pflaumenwürfel zusammen mit Zucker, Wasser und Zitronensaft in einen Topf. Koche die Mischung bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Rühren auf, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat.

Lass den Sirup 8 bis 10 Minuten leicht köcheln, bis die Pflaumen weich sind und die Flüssigkeit eine dunkle Farbe angenommen hat.

Gieße den Sirup durch ein feines Sieb in eine Schüssel und drücke die Pflaumen dabei mit einem Löffel leicht aus.

Stelle den Sirup beiseite und lass ihn auskühlen

Wasche die Pflaumen, halbiere sie und entferne den Stein. Schneide die Hälften dann in dünne Scheiben und lege jeweils 2 bis 3 davon in jedes Glas.

Fülle je nach Geschmack 1 bis 2 Esslöffel vom Pflaumensirup in die Gläser und füge Eiswürfel 🛒 hinzu.

Stecke einen Thymianzweig in jedes Glas.

Fülle die Gläser mit gekühltem Sekt auf und rühre den Drink vorsichtig um. Genieße ihn kalt.

