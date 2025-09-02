Karamellisierte Pflaumen vom Grill: süßer Abschluss für dein Barbecue

Der Sommer verwöhnt uns noch einmal mit sonnigen und warmen Tagen. Die nutzen wir und werfen den Grill an. Nach Steak und Bratwurst darf ein leckeres Dessert nicht fehlen. Wie wäre mit Pflaumen vom Grill? Die verfeinern wir mit Honig, Zimt und Kardamom und servieren dazu süße Schlagsahne. Mmh, wie köstlich!

Pflaumen vom Grill: warmes Obst-Dessert

Bei Leckerschmecker findest du so einige Rezepte für gegrilltes Obst. Bananen und Ananas sind mittlerweile schon echte Klassiker. Aber auch Pfirsiche, Wassermelone oder Mango eignen sich gut, um sie auf dem Grill zu garen.

Für die Pflaumen vom Grill benötigst du reife, aber noch feste Früchte. Zwetschgen eignen sich besonders gut, da sie weniger Saft verlieren als andere Pflaumensorten. Ein Hauch Honig oder Ahornsirup verstärkt die natürliche Süße, während Zimt und Kardamom aromatische Akzente setzen. Manche Grillmeister schwören auf einen Spritzer Balsamico-Essig, der die Fruchtigkeit intensiviert und eine leichte Säure einbringt.

Nachdem du die Pflaumen halbiert und von ihrem Kern befreit hast, kannst du sie mit einer Mischung aus Honig, Zimt und Kardamom bestreichen. Anschließend steckst du sie entweder auf Holzspieße, legst sie direkt auf den Rost (wobei dann die Gefahr besteht, dass sie durch das Gitter fallen) oder grillst sie wie wir in einer speziellen Schale.

Die Pflaumen vom Grill sind das ideale Dessert für laue Spätsommerabende und gesellige Runden mit Freunden oder der Familie. Serviere die Pflaumen mit fertiger Schlagsahne oder genieße sie pur. Sie sind ein echter Genuss, versprochen!

8 große reife Pflaumen oder Zwetschgen

2 EL Honig

1 TL Zimt

1 Prise Kardamom gemahlen

Schlagsahne

2 EL gehackte Walnüsse optional Zubereitung Wasche die Pflaumen und halbiere sie. Entferne die Steine.

Mische Honig, Zimt und Kardamom in einer kleinen Schüssel.

Bestreiche die Pflaumenhälften mit der Honig-Gewürz-Mischung.

Spieße die Pflaumenhälften auf Holzspieße auf oder lege sie in eine Grillschale 🛒 und grille sie 3-4 Minuten, bis leichte Grillstreifen entstehen.

Wende die Pflaumen vorsichtig und grille sie für weitere 2-3 Minuten.

Richte die warmen Pflaumen auf Tellern an.

Gib einen Klecks Schlagsahne dazu und bestreue sie optional mit gehackten Walnüssen.

