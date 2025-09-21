Diese Pizza musst du jetzt unbedingt probieren

Draußen weht ein frischer Wind, die Blätter tanzen in allen Farben und du beißt in eine kleine, noch warme Pizza, die genauso gut schmeckt wie der goldene Herbst aussieht. Willkommen zur Pflaumen-Zwiebel-Pizza! Ja, richtig gelesen, wir kombinieren süße Pflaumen mit roten Zwiebeln. Klingt verrückt, schmeckt aber köstlich. Gleich nachmachen.

Einfaches Rezept für Pflaumen-Zwiebel-Pizza

Der Clou dieser Pizza liegt in der Verbindung von süß und herzhaft. Rote Zwiebeln bringen nicht nur hübsche Farbe, sondern auch eine leicht fruchtige Note mit. Dazu kommen die süßen Pflaumen, die, in der Pfanne leicht angebräunt, ihr volles Aroma entfalten. Das ist quasi Herbst in einer Pfanne!

Aber das Beste: Jeder bekommt seine eigene Pizza. Kein Streit um das letzte Stück, kein „die Zutat mag ich aber nicht“-Drama. Du entscheidest selbst, wie dick du die Zwiebeln schneidest, wie viele Pflaumen oben drauf kommen und ob du den Käse in kleinen Flocken oder Häufchen arrangierst. Eine kleine Pizza ist deine ganz persönliche Leinwand.

Und dann der Duft, wenn die kleinen Köstlichkeiten im Ofen backen: süß, würzig, herrlich käsig. Die Kombination aus Ziegenfrischkäse, Ajvar und Parmesan sorgt für die cremige, würzige Basis, auf der sich die angeschmorten Zwiebeln und Pflaumen wunderbar entfalten können. Und wenn du das satte Aroma riechst, während du den Herbst durch das Fenster beobachtest, fühlt sich alles ein wenig heimeliger an.

Lust auf noch mehr gemütliches Herbstfeeling in deinen vier Wänden? Dann bastel dieses Herbstlaub aus Kaffeefiltern. Die Anleitung dazu und für noch mehr DIY-Ideen findest du bei Geniale Tricks.

Also, worauf wartest du noch? Schnapp dir rote Zwiebeln, süße Pflaumen und deine besten Freunde oder die Familie und macht euch einen herbstlichen Pizza-Abend. Jeder rollt seinen eigenen Teig aus, kreiert seine persönliche Kombi – so schnell wird es lecker und gesellig.

Perfekt, um die grauen Tage aufzuhellen und den Herbst willkommen zu heißen. Am Ende bleibt nur die Frage: Kann man jemals genug von dieser süß-herzhaften Verführung bekommen?

Natürlich kannst du deine Pizza-Party um weitere Kreationen wie weiße Pizza mit Ricotta und Mozzarella, Zucchini-Ricotta-Pizza oder eine Bruschetta-Pizza erweitern. Pizza geht einfach immer!

Pflaumen-Zwiebel-Pizza Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 6 kleine Pizzen Zutaten 1x 2x 3x 50 g Mehl

150 g Hartzeizengrieß z.B. dieses hier 🛒

100 ml Wasser

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 Prise Trockenhefe

6 kleine rote Zwiebeln

6 Pflaumen

1 TL pflanzliches Öl

200 g Ziegenfrischkäse

1 TL Ajvar z.B. dieses hier 🛒

Salz und Pfeffer

100 g Parmesan Zubereitung Heize den Backofen auf 160 °C Umluft vor und leg ein Backblech mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 aus.

Knete die Mehle mit Wasser, Olivenöl, Salz und einer Prise Trockenhefe zu einem geschmeidigen Teig. Teile den Teig in 6 Portionen und lass sie zugedeckt 30 Minuten ruhen.

Schäle in der Zwischenzeit die Zwiebeln, halbiere sie und schneide sie in feine Scheiben. Mach das Gleiche mit den Pflaumen.

Brate die Zwiebeln und Pflaumen in einer Pfanne mit dem pflanzlichen Öl an, bis sie leicht gebräunt sind.

Rühre den Ziegenfrischkäse mit Ajvar glatt und schmecke ihn mit Salz und Pfeffer ab.

Rolle die Teigportionen rund aus.

Bestreiche sie mit der Frischkäsemasse und belege sie mit der Zwiebel-Pflaumen-Mischung.

Verteile den Parmesan darüber und backe die Pflaumen-Zwiebel-Pizzen im Ofen 20 Minuten.

