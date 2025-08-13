Starte deinen Tag mit einer Scheibe Pflaumenbrot: Rezept zum Nachbacken

Ich werde nicht müde zu betonen, dass die einfachsten Dinge die besten sind. Dazu gehört ein ofenfrisches Stück Pflaumenbrot, bestrichen mit Butter. Die gute Laune folgt gleich auf den ersten Bissen. Auch mit Marmelade oder Pflaumenmus ist dieses tolle Brot ein Genuss. Die Haselnüsse harmonieren perfekt mit den getrockneten Pflaumen und Aprikosen! Sie verleihen dem Brot ohne viel Aufwand ein fantastisches Aroma.

Ein Pflaumenbrot, viele Möglichkeiten

Du kannst dieses leckere Rezept, das auch für Backanfänger geeignet ist, nach Herzenslust variieren. Anstelle der Haselnüsse kannst du beispielsweise Walnüsse oder Mandeln verwenden. Besonders lecker schmeckt Ricotta, ein milder italienischer Frischkäse, als Aufstrich für dein Pflaumenbrot. Dazu noch eine Tasse Kaffee und der Morgen ist perfekt abgerundet. Wir verwenden eine Mischung aus Roggen- und Weizenmehl, das gibt dem Brot eine etwas dunklere Farbe und einen kräftigeren Geschmack, das gut zu den Haselnüssen passt.

Roggenmehl liefert außerdem viele essenzielle Aminosäuren und Vitamine wie B1 und E, aber auch Mineralstoffe wie Zink, Mangan, Magnesium und Eisen. Ungesättigte Fettsäuren haben außerdem einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Die getrockneten Pflaumen sind nicht nur gesund und verleihen dem Pflaumenbrot eine angenehme Süße. Sie geben bekanntermaßen der trägen Verdauung einen Schubser. Haselnüsse geben dir eine ordentliche Portion Antioxidantien mit, die deine Zellen schützen.

Diese gesundheitlichen Vorteile und die Einfachheit dieses Rezepts sind gute Gründe, dich sofort in die Küche zu begeben und unser tolles Pflaumenbrot zu backen! Die getrockneten Pflaumen übergießen wir mit kochendem Wasser und lassen sie zunächst eine halbe Stunde einweichen. So bleiben sie nach dem Backen schön saftig. Du kannst übrigens auch frische Pflaumen verwenden. Dazu wäschst und entsteinst du die Früchte und schneidest sie in kleine Stücke. Verknete sie dann mit dem Teig. Trockene Früchte sparen dir jedoch ein wenig Arbeit und Zeit.

Wenn dir unser Pflaumenbrot geschmeckt hat, dann probiere unbedingt Bara Brith, das walisische Früchtebrot! Schön aromatisch schmeckt auch dieses Brot mit getrockneten Tomaten. Und wenn du gern proteinreich frühstückst, dann lege ich dir das Hüttenkäsebrot ans Herz.