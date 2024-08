Süße Versuchung aus Omas Küche: Pflaumenknödel

Es gibt diese ganz bestimmten Gerichte, die bei uns eine Vielzahl Erinnerungen auslösen. Für mich sind es Pflaumenknödel. Meine Oma hat sie früher oft für uns zubereitet und jedes Mal, wenn ich sie mir jetzt mache, stehe ich wieder als kleines Mädchen in ihrer Küche und kann meine Vorfreude kaum zügeln.

Pflaumenknödel: ein Rezept, das begeistert

Die Pflaumensaison beginnt im Spätsommer und dauert bis zum frühen Herbst, also etwa von August bis Oktober. Es gibt zahlreiche Pflaumensorten, die in dieser Zeit reif werden. Bekannte Sorten sind die „Hauszwetschge“, die „Reneklode“ und die „Mirabelle“. Jede Pflaumensorte hat ihren eigenen Geschmack und ihre eigene Konsistenz, von süß bis leicht säuerlich.

Du bekommst die Pflaumen während der Saison auf Wochenmärkten, im Supermarkt oder hast sogar das Glück, einen Pflaumenbaum im Garten stehen zu haben. Achte vor dem Pflücken oder dem Kauf darauf, dass die Pflaumen eine glänzende Haut und eine leicht weiche Konsistenz haben, um die beste Qualität zu gewährleisten.

Die Pflaumenknödel, die ich so liebe, stammen ursprünglich aus der traditionellen österreichisch-ungarischen Küche. Die Pflaumen werden mit einem Teig umhüllt, zu Knödeln geformt und in heißem Wasser gegart. Danach werden sie in brauner Butter gewälzt. Manchmal wird auch ein Gemisch aus Mohn und Streuzucker verwendet oder die Pflaumenknödel in Zimtzucker gewälzt.

Der erste Bissen war immer der Beste, wenn die Knödel ihre fruchtige Füllung offenbarten. Schon beim Gedanken an die kleinen Leckerbissen muss ich wieder an meine Oma denken und wie schön es war, mit ihr zusammen zu kochen.

Süße Knödel gibt es nicht nur mit Pflaumenfüllung. Sie lassen sich zum Beispiel wunderbar mit Äpfeln füllen. Die Apfelknödel aus Kartoffelteig sind eine tolle Süßspeise, die Groß und Klein begeistert. Lecker sind auch die Erdbeerknödel mit Quark und Butterbröseln, sind sie ein süßes Hauptgericht oder Dessert. In Österreich gibt es die Knödel traditionell mit Marillen gefüllt.