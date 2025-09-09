Dieser Pflaumenkuchen aus der Kastenform ist blitzschnell zubereitet

In der Gemüse- und Obstabteilung der Supermärkte gibt es sie wieder: Pflaumen! Hast du die lilafarbenen Früchte schon entdeckt und etwas Leckeres daraus zubereitet? Wenn nicht, haben wir für dich das perfekte Rezept für einen schnellen Pflaumenkuchen aus der Kastenform.

Nur 15 Minuten Vorbereitung: Rezept für Pflaumenkuchen aus der Kastenform

Ich liebe Kastenkuchen. Das hat auch einen Grund: Sie sind super einfach zu backen. Außerdem gibt es so viele unzählige Rezepte für Kuchen aus der Kastenform, dass es garantiert nie langweilig wird und du jedes Mal eine andere Variante backen kannst. Heute auf der Liste: Pflaumenkuchen aus der Kastenform.

Du suchst nach einem schnell zubereiteten Kuchen für das Grillfest am Wochenende oder das Picknick mit Freunden? Dann ist unser leckerer Pflaumenkuchen aus der Kastenform definitiv eine tolle Idee. Pflaumen gibt es aktuell frisch und saisonal zu kaufen und zusammen mit griechischem Joghurt machen sie den Kuchen wunderbar saftig und locker. Deshalb darf er in der Sammlung persönlicher Lieblingskuchen auf keinen Fall fehlen.

Für die Zubereitung des Kuchens brauchst du gerade einmal 15 Minuten einzuplanen. Wasche zuerst die Pflaumen, entkerne sie und viertele sie dann. Mixe danach Eier mit Zucker zu einer cremigen Masse und füge Joghurt sowie das Öl hinzu.

Mische nun die trockenen Zutaten miteinander und hebe die Pflaumenstücke unter, sodass sie gut bedeckt sind. Vermische dann alles mit der Ei-Joghurt-Mischung zu einem glatten Teig. Fülle diesen in eine gefettete Kastenform und backe den Kuchen für 60 Minuten im Ofen. Ob er durch ist, erfährst du mit der Stäbchenprobe. Auch wenn es schwerfällt, lass den Kuchen vor dem Genuss vollständig auskühlen. Magst du noch ein Upgrade? Dann streue Puderzucker darüber oder mische Schokoladenstücke mit in den Teig.

Abwechslung auf dem Kuchenbüffet bieten auch unsere anderen Kastenkuchen. Probiere diesen Mohnkuchen mit Kirschen oder einen saftigen Zitronen-Pistazien-Kuchen. Soll es besonders schnell gehen, dann ist unser Kokosmilchkuchen ein Tipp.