Dieser Pflaumenkuchen hat es in sich

Wusstest du, dass die Pflaumensaison je nach Wetter bis in den November hinein andauern kann? Wenn das kein guter Grund ist, sich einmal quer durch die Palette der besten Pflaumenkuchenrezepte zu backen oder neue Kreationen auszuprobieren. Machst du mit? Dann lass uns doch mal einen Pflaumenkuchen mit Rum ausprobieren.

Pflaumenkuchen mit Rum: schmeckt wie aus Omas Küche

Pflaumen und Rum passten perfekt zusammen. Der Grund: Der Alkohol hebt die süßen und fruchtigen der Pflaumen besonders gut hervor. Diese beliebte Kombination schmeckt natürlich auch in einem Kuchen. Abgerundet wird dieser durch knusprige Streusel mit feinem Zimtaroma.

Für diesen Pflaumenkuchen mit Rum knetest du zunächst einen schnellen Mürbeteigboden aus kalter Butter, Mehl, Salz, Zucker und Ei. Rolle ihn anschließend aus und drücke ihn in eine gefettete Springform. Forme aus dem Teig auch einen Rand.

Wasche und entsteine die Pflaumen. Schneide sie in Spalten und vermenge diese mit Rum, Zucker und Zimt. Verteile sie dann auf dem Teigboden. Danach knetest du aus Mehl, Salz, Zucker, kalter Butter und Mehl noch die Streusel und bedeckst damit die Pflaumen. Schon wandert das Ganze zum Backen in den Ofen.

Lass den Kuchen nach dem Backen erst vollständig abkühlen, bevor du ihn aus der Form löst und lass ihn dir mit Schlagsahne schmecken.

Durch die Zugabe von Rum dürfen Kinder hiervon leider nichts essen. Du kannst ihn aber auch ganz leicht in eine alkoholfreie Variante verwandeln, von der wirklich alle kosten können, indem du die Pflaumen mit Apfelsaft vermischst.

Pflaumenkuchen mit Rum 4.43 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien (26 cm Durchmesser, online z.B. hier 🛒) 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 125 g kalte Butter plus etwas mehr für die Form

250 g Mehl plus etwas mehr zum Ausrollen

80 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz Für die Füllung: 800 g reife Pflaumen

3 EL brauner Rum

2 EL Zucker

1 TL Zimt Für die Streusel: 200 g Mehl

120 g kalte Butter

100 g Zucker

1 TL Zimt

1 Prise Salz Zubereitung Fette die Springform mit Butter ein. Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Gib Mehl, Butter, Zucker, Ei und Salz in eine Schüssel und verknete die Zutaten rasch zu einem Teig. Rolle ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit einem Nudelholz aus und lege den Boden der Springform damit aus. Ziehe einen Rand hoch.

Wasche die Pflaumen, halbiere sie, entferne die Steine und schneide sie in Spalten. Vermische sie mit Rum, Zucker und Zimt.

Verteile die Rumpflaumen gleichmäßig auf dem Teigboden.

Verknete für die Streusel Mehl, Butter, Zucker, Zimt und Salz zu krümeligen Teigstücken und verteile sie gleichmäßig über den Pflaumen.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen für etwa 45 Minuten.

Lass den Kuchen vor dem Anschneiden vollständig abkühlen und serviere ihn dann zum Beispiel mit frisch geschlagener Sahne.

