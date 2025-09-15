Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln: die beste Art, Kuchen zu genießen

Endlich wieder Pflaumen! Wir lieben das violette Obst, denn es läutet den Spätsommer auf süße Weise ein. Wer ganz viel Glück hat, besitzt einen Garten mit eigenem Pflaumenbaum. Wer damit nicht gesegnet ist, holt sich die Früchte jetzt einfach im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt. Und was macht man damit? Na zum Beispiel einen Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln!

Rezept für Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln: süßes Kuchenglück

Der setzt dem uns bekannten Pflaumenkuchen ein knuspriges Zimtkrönchen, oder besser viele Krönchen, auf. So lassen wir uns den Lieblingskuchen gern schmecken. Gebäck mit Pflaumen steht nun definitiv ganz weit oben aus unserer To-Eat-Liste, denn jetzt sind die Früchte reif, prall und süß.

Die Zubereitung des Pflaumenkuchens mit Zimtstreuseln ist kinderleicht und gelingt auch denjenigen, die bisher noch nicht viele Erfahrungen beim Backen sammeln konnten. Zunächst bereitet man einen Mürbeteig aus Mehl, Butter, Zucker, Ei und Salz vor, der eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen muss. Derweil heißt es: Pflaumen waschen und entkernen. Keine Lieblingsaufgabe, aber für das Ergebnis nehmen wir sie gern in Kauf.

Außerdem kannst du schon einmal die Streusel kneten. Denn ist die halbe Stunde um, geht alles ganz schnell: Der Teig wird rund ausgerollt, in eine runde Kuchenform gelegt und mit einer Gabel ein paar mal gepiekst. Danach werden die Pflaumen darauf verteilt. Jetzt nur noch die Streusel darüber streuen, dann geht’s für den Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln für 40 Minuten in den Ofen.

Wir lieben den Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln zusammen mit einem Klecks Schlagsahne oder einer Kugel Eis. Wie isst du ihn am liebsten?

Probiere dich auch durch unsere anderen Kuchen mit dem Sommerobst: Du hast die Wahl zwischen einem Pflaumenkuchen aus der Kastenform, einem schwedischen Pflaumenkuchen vom Blech, kleinen Pflaumenmuffins und zahlreichen anderen Rezepten. Viel Spaß beim Nachbacken!