Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln: die beste Art, Kuchen zu genießen

Endlich wieder Pflaumen! Wir lieben das violette Obst, denn es läutet den Spätsommer auf süße Weise ein. Wer ganz viel Glück hat, besitzt einen Garten mit eigenem Pflaumenbaum. Wer damit nicht gesegnet ist, holt sich die Früchte jetzt einfach im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt. Und was macht man damit? Na zum Beispiel einen Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln!
Rezept für Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln: süßes Kuchenglück
Der setzt dem uns bekannten Pflaumenkuchen ein knuspriges Zimtkrönchen, oder besser viele Krönchen, auf. So lassen wir uns den Lieblingskuchen gern schmecken. Gebäck mit Pflaumen steht nun definitiv ganz weit oben aus unserer To-Eat-Liste, denn jetzt sind die Früchte reif, prall und süß.
Die Zubereitung des Pflaumenkuchens mit Zimtstreuseln ist kinderleicht und gelingt auch denjenigen, die bisher noch nicht viele Erfahrungen beim Backen sammeln konnten. Zunächst bereitet man einen Mürbeteig aus Mehl, Butter, Zucker, Ei und Salz vor, der eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen muss. Derweil heißt es: Pflaumen waschen und entkernen. Keine Lieblingsaufgabe, aber für das Ergebnis nehmen wir sie gern in Kauf.
Außerdem kannst du schon einmal die Streusel kneten. Denn ist die halbe Stunde um, geht alles ganz schnell: Der Teig wird rund ausgerollt, in eine runde Kuchenform gelegt und mit einer Gabel ein paar mal gepiekst. Danach werden die Pflaumen darauf verteilt. Jetzt nur noch die Streusel darüber streuen, dann geht’s für den Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln für 40 Minuten in den Ofen.
Wir lieben den Pflaumenkuchen mit Zimtstreuseln zusammen mit einem Klecks Schlagsahne oder einer Kugel Eis. Wie isst du ihn am liebsten?
Probiere dich auch durch unsere anderen Kuchen mit dem Sommerobst: Du hast die Wahl zwischen einem Pflaumenkuchen aus der Kastenform, einem schwedischen Pflaumenkuchen vom Blech, kleinen Pflaumenmuffins und zahlreichen anderen Rezepten. Viel Spaß beim Nachbacken!
Kochutensilien
- 1 Springform, 26 cm
Zutaten
Für den Kuchen:
- 250 g Mehl
- 60 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 125 g Butter und etwas mehr für die Form
- 1 Ei
- 600 g Zwetschgen
Für die Streusel:
- 150 g Mehl
- 100 g Butter
- 70 g Zucker
- 1 TL Zimt
Zubereitung
- Mische das Mehl mit dem Zucker und dem Salz. Gib die Butter stückchenweise dazu, schlage das Ei mit in die Schüssel und knete aus den Zutaten einen geschmeidigen Teig.
- Wickele den Teig in Folie und lege in 30 Minuten in den Kühlschrank.
- Wasche derweil die Zwetschgen, halbiere sie und entferne die Steine.
- Verknete die Zutaten für die Streusel krümelig.
- Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund aus und lege ihn vorsichtig in eine runde Kuchenform. Forme einen Rand.
- Stich den Kuchenboden mit einer Gabel einige Male ein und belege ihn mit den Zwetschgen. Streue die Streusel darüber und backe den Kuchen 40 Minuten bei 200 °C Ober-/ Unterhitze.