Pflaumenkuchen vom Blech: So lecker schmeckt Nostalgie

Der Sommer ist hier, auch wenn er sich dieses Jahr nicht ganz für ein einheitliches Wetter entscheiden kann. Dennoch macht die Natur, was sie eben jedes Jahr macht, und beschert uns jetzt die ersten Pflaumen des Jahres. Da ist es endlich wieder Zeit, Pflaumenkuchen vom Blech zu backen! Dieser Kuchen mit köstlichem Boden uns saftigem Belag lässt die Herzen all jener kuchenliebenden Menschen höherschlagen und schmeckt besonders gut, wenn er im Kreise von Freundinnen und Bekannten im Garten genossen wird.

Rezept für Pflaumenkuchen vom Blech

Zwetschgen- oder Pflaumenkuchen vom Blech ist für viele etwas Besonderes. Was verbindest du mit dem fruchtigen Gebäck? Für mich schmeckt ein Bissen des Kuchens nach gemeinsamen Nachmittagen mit der Familie im Garten oder auf der Terrasse, nach Schlagsahne und Kaffee und mir steigt der Duft von blühenden Rosen im Garten meiner Großeltern in die Nase. Kaum ein Kuchen ist so mit nostalgischen Gefühlen behaftet wie dieser. Backe ihn doch direkt nach und schaffe deine eigenen Erinnerungen!

Doch welcher Boden passt am besten zu einem Pflaumenkuchen vom Blech? Da sind sich die Bäckerinnen und Bäcker uneinig. Einige schwören für ihren Kuchen auf Hefeteig, andere auf eine Quark-Öl-Variante und wieder andere ziehen Rührteig vor. Ich persönlich finde einen Rührteig am besten, denn er ist einfach zu machen, immer saftig und passt mit seiner milden Süße perfekt zu den leicht säuerlichen Früchten.

Die Zutaten für einen leckeren Pflaumenkuchen vom Blech sind einfach und du musst nicht mal groß einkaufen gehen. Alles für den Rührteig hast du wahrscheinlich schon zu Hause, denn in diesen kommen nur Mehl, Butter, Eier, Zucker, Backpulver und etwas Milch. Dann müssen nur noch Zwetschgen her. Ob du diese vom Markt oder aus dem Supermarkt kaufst, ist dir überlassen. Wichtig ist nur, dass die Früchte prall und fest sind, aber nicht zu hart, denn Zwetschgen reifen nicht nach. Noch eine Prise Zimt und schon hast du alles, was du für einen leckeren Kuchen brauchst!

