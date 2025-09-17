Kleine Pflaumenkuchen im handlichen Format

Jetzt im Spätsommer schmecken Pflaumen besonders aromatisch. Die perfekte Gelegenheit, um daraus etwas Leckeres zuzubereiten. Oft werden aus den violetten Früchten Kuchen. Aber die lassen wir heute einfach links liegen. Uns interessieren stattdessen kleine, süße Pflaumenmuffins mit Quark-Öl-Teig.

Neues Lieblingsrezept für Pflaumenmuffins mit Quark-Öl-Teig

Basis unserer Pflaumenmuffins ist mal nicht wie gewohnt ein Rührteig, sondern eine Variante aus Quark und Öl. Der Vorteil dieser Variante: Er ähnelt in der Konsistenz einem Hefeteig, ist aber wesentlich unkomplizierter und auch schneller zubereitet. Statt lange Gehzeiten zu beachten, kannst du den Teig sofort verarbeiten. Zudem ist er auch saftiger als ein Teig mit Hefe.

Verrühre zuerst Quark, Milch, Öl, Zucker, Vanillezucker und Salz miteinander. Hebe dann eine Mischung aus Mehl und Backpulver unter, bis ein glatter, geschmeidiger Teig entsteht. Dann schneidest du die Pflaumen (die Muffins schmecken auch mit Zwetschgen oder Mirabellen) in Stücke und rührst die ebenfalls vorsichtig unter den Teig. Damit ist der Hauptteil der Arbeit auch schon getan. Der Rest erledigt sich fast von selbst.

Fülle den Teig in Papierförmchen, mit denen du zuvor ein Muffinblech ausgelegt hast und backe die Muffins im vorgeheizten Backofen, bis sie eine goldbraune Farbe annehmen. Danach lässt du sie abkühlen und bestreust sie vor dem Servieren noch mit etwas Puderzucker.

Das Tolle an den Pflaumenmuffins ist nicht nur ihre praktische Größe, der locker-fluffige Teig und der fruchtige Geschmack, sondern ihre Wandelbarkeit. Denn, das Rezept lässt sich ganz nach Laune und persönlichen Vorlieben anpassen, indem du zum Beispiel noch Schokostücke, gehackte Mandeln oder Zimt in den Teig rührst. Probier einfach aus, was dir am besten schmeckt.

Muffins sind eine kleine, handliche Alternative zu einem großen Kuchen und dürfen daher gern öfter mal als süße Begleiter auf dem Kaffeetisch landen. Sind die Pflaumenmuffins mit Quark-Öl-Teig vernascht, warten unter anderem auch diese Zitronen-Frischkäsemuffins, diese Bananenmuffins oder diese Frühstücksmuffins mit Birne auf dich.

Pflaumenmuffins mit Quark-Öl-Teig Judith 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 12-er Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 350 g Pflaumen oder Zwetschgen

250 g Quark

6 EL Milch

6 EL Pflanzenöl

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

300 g Mehl

1 Pck. Backpulver

etwas Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Stelle das Muffinblech bereit und lege die einzelnen Mulden mit Papierförmchen aus.

Wasche die Pflaumen, entsteine sie und schneide sie in Stücke. Stelle sie vorerst beiseite.

Gib Quark, Milch, Öl, Zucker, Vanillezucker und Salz in eine Schüssel und verrühre alle Zutaten mit einem Handrührgerät zu einer glatten Masse.

Siebe Mehl und Backpulver dazu und rühre die beiden trockenen Zutaten kurz unter, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Rühre dann vorsichtig die Pflaumenstücke unter.

Verteile den Teig auf die Förmchen und backe die Muffins im vorgeheizten Ofen für 20 bis 25 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist. Mache zum Test die Stäbchenprobe.

Hol die Muffins aus dem Ofen und lass sie vollständig abkühlen. Bestäube sie anschließend mit Puderzucker.

