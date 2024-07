Pflaumenmus aus dem Backofen: einfach zubereitet, unwiderstehlich im Geschmack

Du hast sie bestimmt schon im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt entdeckt: Die ersten Pflaumen sind reif. Wir lieben die violetten Früchte und können es kaum erwarten, sie in Kuchen und Desserts zu verarbeiten oder einzukochen. Heute machen wir uns ein leckeres Mus. Aber nicht, wie vielleicht erwartet, aus dem Topf: Nein, heute gibt es Pflaumenmus aus dem Backofen.

So einfach und lecker: Pflaumenmus aus dem Backofen

Das Pflaumenmus aus dem Ofen ist ein köstliches und einfaches Rezept, das deine Küche mit einem wunderbaren Duft erfüllt. Du wäschst und entkernst die Pflaumen, schneidest sie in kleine Stücke und gibst sie dann in einen Bräter oder auf ein tiefes Backblech. Danach streust du Zucker über die Pflaumen und lässt sie mehrere Stunden stehen, bis sich Saft bildet. Dann kommen Bräter oder Blech in den Ofen und die Pflaumen dürfen dort mehrere Stunden verbringen, bis sie zu einem Mus verkochen.

Anstelle von Pflaumen kannst du selbstverständlich auch Zwetschgen für das Mus nehmen. Wichtig ist nur, dass die Früchte reif und saftig sein sollten, damit das Pflaumenmus aus dem Backofen am besten gelingt.

Du kannst das Mus übrigens nach Herzenslust verfeinern. Vanillezucker oder das Mark einer Vanilleschote passen sehr gut zu den Pflaumen. Aber auch Zimt, Sternanis oder Kräuter wie Rosmarin und Thymian schmecken lecker dazu. Wer mag, kann ich ein wenig Chili oder Ingwer dazugeben. Das Pflaumenmus aus dem Ofen lässt sich auch mit Alkohol verfeinern. Beträufele die Früchte vor dem Backen mit Likör, Amaretto, Rum oder einem Obstbrand. Dann dürfen aber nur die Großen von dem Aufstrich naschen.

Das Pflaumenmus aus dem Ofen lässt sich mit selbst kreierten Etiketten, Stoffservietten oder Bändern verschönern und wird so auch zu einem tollen Mitbringsel aus der Küche für Freunde und Familie.

Wir läuten mit unserem Rezept die Pflaumensaison ein. Genieße auch ein leckeres Pflaumenchutney. Das passt richtig gut zu Fleisch, Käse und Brot. Gönne dir mit der süßen

Pflaumen-Galette eine leckere Pause. Der Grießbreikuchen mit Pflaumen schmeckt sowohl als Nachtisch als auch als süßer Snack zum Nachmittagskaffee.