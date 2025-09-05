Brotaufstrich: Pflaumenmus mit Schokolade schmeckt nicht nur morgens

Es ist endlich Pflaumensaison. Wenn die ersten Früchte violett leuchtend im Baum hängen und erntereif sind, dann freuen wir uns auf saftige Pflaumenkuchen – und auf selbst gemachtes Pflaumenmus. Das verfeinern wir mit dunkler Schokolade für ein besonders intensives Aroma. So geht’s!

Pflaumenmus mit Schokolade ohne Gelierzucker zubereiten

Unter den Fruchtaufstrichen zählt Pflaumenmus ganz klar zu den Klassikern. Unsere Variante hat ein kulinarisches Upgrade bekommen und schmeckt mit Schokolade noch leckerer. Überzeug dich selbst und koche mit uns ein zartes Pflaumenmus mit Zartbitterschokolade.

Im Gegensatz zu anderen Marmeladen und Fruchtaufstrichen wird unser Pflaumenmus mit Schokolade ganz ohne Gelierzucker zubereitet. Hauptzutat ist die Pflaume (oder Zwetschge). Außerdem benötigst du braunen Zucker, Zimtstangen, etwas gemahlenen Kardamom, eine Nelke, Zitronensaft und Zartbitterschokolade.

Wasche, halbiere und entkerne zuerst die Pflaumen. Fülle sie in eine große Schüssel und vermische sie dann mit Zucker, Zimtstangen, Nelke, Kardamom und Zitronensaft. Stelle die Schüssel über Nacht abgedeckt an einen kühlen Ort zum Ziehen.

Am nächsten Tag füllst du den Inhalt der Schüssel in einen Topf und kochst die Pflaumen auf mittlerer Stufe für circa 2,5 bis 3 Stunden. Rühre dabei gelegentlich um, damit nichts anbrennt. Währenddessen sollten die Pflaumen weich werden und zerfallen. Anschließend fügst du geraspelte Schokolade hinzu und kochst sie kurz mit, bis sie sich aufgelöst hat.

Möchtest du dein Pflaumenmus mit Schokolade etwas grober und mit kleinen Pflaumenstücken haben, nimmst du nun die Zimtstangen und die Nelke heraus und füllst den Aufstrich in sterile Gläser ab. Für eine samtige Textur pürierst du die Pflaumen noch einmal gründlich durch und füllst das Mus danach in die Gläser.

Pflaumenmus mit Schokolade schmeckt am Morgen wunderbar auf dem Frühstücksbrötchen. Mit seiner cremig-weichen Konsistenz und der dezenten Zimtnote eignet es sich ebenfalls zum Verfeinern von Desserts und süßen Mahlzeiten wie Pfannkuchen oder Milchreis. Auch als Füllung in Kuchen und Gebäck macht Pflaumenmus eine ziemlich gute Figur.

Marmeladen-Fan? Bei Leckerschmecker gibt es noch mehr süße Fruchtaufstriche fürs Frühstück. Probiere doch mal ein selbst gemachtes Stachelbeergelee oder eine Apfel-Salzkaramell-Marmelade. Besonders frisch und ohne raffinierten Zucker genießt du übrigens diese Erdbeer-Chia-Marmelade. Viel Spaß beim Nachkochen.