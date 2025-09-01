Das hier ist das Rezept für das weltbeste Pflaumenmus

Die Spätsommersaison bricht an und es wird langsam Zeit für Zwetschgen und Pflaumen. Damit wir nicht nur in diesen paar Wochen etwas von den violetten Früchten haben, kochen wir es ein. Und wie ginge das besser als mit einem guten alten Pflaumenmus? Statt im Backofen, wie es mancherorts üblich ist, bereiten wir es heute im Topf zu.

Pflaumenmus nach alter Familientradition

Pflaumenmus ist in ganz Deutschland ein beliebter Brotaufstrich. Jeder und jede von uns hat wohl schon einmal das dunkle Püree dick auf eine Scheibe dunkles Brot aufgetragen, ob mit Butter oder ohne. Schon der erste Bissen ist jedes Mal eine Aromabombe, die zumindest mich direkt auf eine Wiese ins spätsommerliche Abendlicht versetzt, den Duft eines Pflaumenbaums in der Nase.

Um dieses Geschmackserlebnis selbst feiern zu können, brauchst du nicht viel. Natürlich ist die wichtigste Zutat eine gehörige Portion Pflaumen oder Zwetschgen. Reif sollten sie sein, so reif wie möglich, prall und saftig. Die zweitwichtigste Zutat für ein perfektes Pflaumenmus ist die Geduld. Das Aussortieren, Entkernen, Zerschneiden und zu guter Letzt Einkochen der Früchte (ob im Backofen oder, wie hier, im Topf) braucht seine Zeit. Dann benötigst du noch etwas Zucker und je nach Geschmack Gewürze wie Zimt, Nelken und Sternanis.

Übrigens: Pflaumenmus ist eines dieser deutschen Lebensmittel, für die es schier zahllose regionale Begriffe gibt. Hessen nennen es teils Zwetschgenhonig, teils Latwerge („Latwersch“ ausgesprochen) genannt. In Elsass-Lothringen sagt man Quetscheschläggel, Zwetschenschleckel oder -brei, andernorts heißt es Schmootsch und Kreude. Die Südostpfalz wiederum hat einen besonders Iinteressanten Namen: Dort nennt man es Drauwemus, also „Traubenmus“. Ach, die deutsche Sprache kann so schön sein.

Hast du dein Pflaumenmus ordentlich eingekocht und dabei gerührt, damit es nicht ansetzt, sollte es eine dicke, klebrige Konsistenz haben. Seine Farbe ist tiefviolett oder dunkelbraun bis fast schwarz. Fülle es heiß in sterilisierte Gläser. Wenn diese ein Vakuum bilden, hält sich das Pflaumenmus an einem dunklen, kühlen Ort für mehrere Monate. Wenn nicht, solltest du es im Kühlschrank lagern und rasch verspeisen. Aber das sollte kein Problem sein!

Neben diesem Pflaumenmus aus dem Topf kannst du auch Pflaumenmus im Backofen herstellen. Möchtest du es etwas verfeinern, mach doch mal ein Pflaumenmus mit Schokolade. Der herbe Geschmack der Schokolade passt hervorragend zu den säuerlich-süßen Früchten. Du kannst es auf einem Brot genießen oder zu Gebäck hinzugeben, zum Beispiel diesen Blätterteigtaschen mit Pflaumenmus.

2,5 kg reife Zwetschgen oder Pflaumen

400 g Zucker

1 Zimtstange optional

3 Nelken optional

2 Sternanis optional Zubereitung Wasche und entsteine die Pflaumen. Schneide sie in Stücke und gib sie in einen Topf. Füge den zucker hinzu und rühre alles gut durch. Lass die Mischung mindestens 4 Stunden, besser aber über Nacht, stehen.

Stelle den Topf auf und gib die Gewürze hinzu.

Lass den Inhalt unabgedeckt köcheln, bis die Pflaumen zerfallen und sich ein dickes Mus bildet. Das dauert etwa 2-2,5 Stunden.

Entferne die Gewürze und püriere oder passiere das Mus optional. Fülle es noch heiß in saubere Gläser und verschließe diese gut. Notizen Das Mus hält sich an einem dunklen, kühlen Ort für mehrere Monate.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.