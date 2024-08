Suchst du noch nach einem selbstgemachtem Geschenk? Dann koche Pflaumensirup!

Kleine Köstlichkeiten aus der eigenen Küche lassen sich wunderbar verschenken. Oder aber du versüßt dir deinen eigenen Tag damit. Neben den üblichen Verdächtigen wie Kekse und Marmelade gehört auch ein leckerer Sirup auf die Liste dieser Küchen-Geschenke. Auch unser Rezept für Pflaumensirup wird allen Beteiligten eine Freude machen. Denn nicht nur das Ergebnis ist lecker, süß und aromatisch, auch die Zubereitung dieses Rezepts ist nicht schwierig.

Pflaumensirup: besonders lecker mit Gewürzen

Ein selbst gemachter Pflaumensirup schmeckt nicht einfach nur süß, sondern aromatisch nach Pflaumen. Auch die schöne violette Farbe der Pflaumen bleibt im Sirup erhalten. Abgefüllt in einem schönen Korkenglas und Etikett macht er als Geschenk einiges her. Der Sirup ist das i-Tüpfelchen auf nahezu jedem Dessert. Ganz besonders gut schmeckt er zu einer großen Kugel Vanilleeis. Doch auch ein Stück Kuchen profitiert von dem fruchtigen Aroma dieser wunderbaren Kreation.

Ungeöffnet in Schraubgläsern mit Vakuum kannst du den Pflaumensirup problemlos bei Zimmertemperatur lagern – und das bis zu sechs Monate lang. Geöffnet solltest du den Sirup im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von vier Wochen verbrauchen. Auch, wenn der Verbrauch des Pflaumensirups keine schwierige Aufgabe ist! Um ihn zu verfeinern, verwenden wir übrigens eine ganze Reihe an duftenden Gewürzen.

Zunächst einmal brauchst du aber eine Menge Pflaumen. Diese wäschst, halbierst und entsteinst du. Koche sie mit Wasser, Nelken, Sternanis, dem Mark einer Vanilleschote und reichlich Zucker in einem Topf weich. Nun gießt du alles durch einen Sieb, gibst mehr Zucker hinzu und kochst die Mischung noch einmal auf. Anschließend füllst du den Pflaumensirup in sterilisierte Gläser. Zum Verschenken kannst du sie dann ganz einfach in hübschere Korkenfläschchen füllen. Fertig!

Wir haben noch mehr Sirup-Rezepte auf Lager. Probiere doch zum Beispiel diesen sommerlichen Wassermelonen-Sirup! Ein aromatisches Geschenk ist auch dieser tolle Vanillesirup. Und im Frühling bietet sich diese tolle Rezept für Holunderblütensirup.