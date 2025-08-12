Pflaumensmoothie: frischer Start in den Tag

Smoothies gibt es in unzähligen Varianten. Egal, ob du deinen Smoothie süß magst, mit Gemüse oder mit Joghurt, Haferflocken oder Eis verfeinert, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Heute präsentieren wir die perfekte Version für Pflaumenfans. Schließlich haben die lilafarbenen Früchte gerade Hochsaison und da bietet es sich doch an, aus ihnen einen cremigen Frühstücksdrink zuzubereiten.

Trink dein Frühstück: cremiger Pflaumensmoothie

Pflaumen schmecken süß und haben neben jeder Menge Vitamine auch einen hohen Gehalt an Ballaststoffen. Außerdem unterstützen sie bei Verdauungsbeschwerden und schützen vor Bluthochdruck. Das macht sie zu einem heimischen Superfood, das ruhig öfter mal einen Platz auf unserem Speiseplan verdient hat, zum Beispiel in Form eines Smoothies.

Smoothies sind ein tolles Frühstück für diejenigen, die es morgens gern leicht und bekömmlich mögen. Sie sind schnell zubereitet und die Anzahl der benötigten Zutaten hält sich ebenfalls in Grenzen. In diesem Fall sind es genau fünf, plus Eiswürfel, die du aber auch weglassen kannst.

Beginne damit, die Pflaumen zu waschen und den Kern zu entfernen. Schäle die Banane und den Ingwer (am besten schabst du die Schale dünn mit einem Löffel ab, so bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe, die unter der Schale sitzen erhalten). Fülle das Obst zusammen mit den restlichen Zutaten in einen Mixer und püriere alles gründlich durch. Damit ist die Zubereitung deines Pflaumensmoothies auch schon abgeschlossen. Fülle ihn in Gläser und wenn du etwas fürs Auge dabei haben möchtest, stecke einen Zweig frische Minze hinein.

Der Pflaumensmoothie bietet dir alles, was du für den Start in den Tag brauchst. Neben bereits genannten Vitaminen und Ballaststoffen kommen durch die Haferflocken noch Eisen und Eiweiß hinzu. So macht dich der Plaumensmoothie auch richtig satt.

