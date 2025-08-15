Vom Burgerladen auf den Grill: So einfach holst du dir ein Philly Cheese Steak Sandwich nach Hause

Im Alltag esse ich wenig Fleisch, doch neulich hat mich der Besuch bei einer Burgerkette in den Genuss eines köstlichen Philly Cheese Steak Sandwiches gebracht. Das Bild auf der Speisekarte sah so verlockend aus, dass ich mich statt für einen Burger für das gegrillte Sandwich entschied. Knuspriges Brot, zartes, würziges Steak, geschmolzener Käse und gegrillte Paprika. Ich war hin und weg und dachte mir, das will ich nachmachen. Hier gibt’s das Rezept für Philly Cheese Steak Sandwich vom Grill!

So machst du ein Philly Cheese Steak Sandwich vom Grill

Das Philly Cheese Steak Sandwich ist ein echter Klassiker der amerikanischen Streetfood-Kultur und stammt ursprünglich aus Philadelphia – daher auch der Name. Erfunden wurde es in den 1930er Jahren von Pat und Harry Olivieri, die einen kleinen Hotdog-Stand betrieben. Der Legende nach wollten die Brüder eines Tages etwas Neues ausprobieren und belegten knuspriges Brot mit dünn geschnittenem Steak und Zwiebeln.

Ein Kunde war so begeistert, dass er vorschlug, dieses Sandwich in ihr Sortiment aufzunehmen. Der Käse kam erst später dazu, machte das Sandwich aber endgültig zum Kult. In Philadelphia wird es traditionell mit Provolone zubereitet, doch weltweit gibt es viele Abwandlungen.

So auch bei meiner Kreation. Zurück zu Hause habe ich nämlich beschlossen, das Ganze auf dem Grill nachzubauen. Für meine Variante des Sandwich-Klassikers besorgte ich frisches Baguette, Steak, grüne Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und Mayonnaise.

Die Paprika und Zwiebeln habe ich in einer Grillschale mit etwas Öl angebraten, bis sie weich und leicht karamellisiert waren. Das Fleisch kam danach nur kurz auf den Grill – gerade so, dass es aromatische Röstaromen hatte, aber im Kern noch saftig blieb. Auf das Brot habe ich Emmentaler gelegt, der im geschlossenen Grill geschmolzen ist. Und natürlich durfte die selbstgemachte Knoblauch-Mayo nicht fehlen.

Das Ergebnis war unglaublich lecker und, weil selbstgemacht, schmeckte mein Philly Cheese Steak Sandwich vom Grill natürlich besser als in der Burgerkette. Die leichte Rauchnote vom Grill hat dem Ganzen noch das gewisse Etwas verliehen.

Obwohl ich nicht so häufig Fleisch esse, war dieses Gericht jede Ausnahme wert. Ab sofort kann ich mein neues Lieblingssandwich jederzeit selbst machen. Und wenn ich mal keine Lust habe, den Grill anzuwerfen, lässt sich das Sandwich auch einfach in der Grillpfanne auf dem Herd zubereiten. Wann baust du dir dein köstliches Philly Cheese Steak Sandwich vom Grill?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Nachdem der Grill schon einmal angeheizt ist, können wir gleich noch mehr leckeres Grillgut auf den Rost legen. Zum gegrillten Sandwich gesellen sich Lamm-Zucchini-Spieße, Buttermilch-Hähnchen oder gefüllte Frikadellen vom Grill. Viel Spaß und guten Appetit!

Philly Cheese Steak Sandwich vom Grill Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Sandwiches Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Grillschale Zutaten 1x 2x 3x 2 Paprika

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Salz

Steakpfeffer online z.B. hier 🛒

1 TL Rotweinessig

600 g Flanksteak oder Steak nach Wahl

3 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

125 ml Mayonnaise

2 EL Schmand

1 TL Worcestersoße

2 Baguettes

8 Scheiben Emmentaler Zubereitung Wasche die Paprika und schneide sie in kleine Würfel. Schäle die Zwiebel und würfle sie ebenfalls klein. Schäle den Knoblauch und presse ihn.

Heize den Grill ordentlich vor. Lege eine Grillschale auf den Grillrost und lass sie richtig heiß werden. Gib die gewürfelte Paprika und die gewürfelte Zwiebel hinein und brate sie scharf an, dabei gelegentlich wenden.

Würze das Ganze mit etwas Salz. Reduziere die Hitze und deck die Grillschale mit dem Grilldeckel ab. Lass das Gemüse weich garen. Sobald es weich ist, schmecke mit Steakpfeffer und dem Rotweinessig ab und stelle das gegrillte Gemüse beiseite.

Schneide das Steak in dünne Streifen und mische es in einer Schüssel mit Olivenöl. Leg die Steakstreifen ebenfalls in die Grillschale und brate sie so lange an, bis sie schöne Röstaromen entwickelt haben. Achte darauf, dass sie im Kern noch leicht rosa bleiben! Würze die Streifen mit Steakpfeffer und falls nötig noch mit etwas Salz, dann lege sie zur Seite.

Bereite nun die Knoblauch-Mayonnaise zu. Vermische dazu die Mayonnaise mit dem Schmand, gepresstem Knoblauch und der Worcestersoße. Schmecke die Mayonnaise mit Salz ab und stelle sie beiseite.

Halbiere die Baguettes, schneide sie auf und leg die Hälften mit der Schnittfläche nach oben in den indirekten Bereich des Grills. Verteile den Käse auf dem Brot und schließ den Grilldeckel, bis der Käse geschmolzen ist. Alternativ kannst du das Brot mit dem Käse auch direkt auf die Grillschale legen, bis alles schön geschmolzen ist.

Jetzt kannst du dein Philly Cheese Steak Sandwich zusammenbauen: Verteile zuerst das Paprikagemüse auf den Brothälften. Gib anschließend die Knoblauch-Mayonnaise großzügig darüber. Dann kommen die Steakstreifen obendrauf. Klapp die Sandwiches zusammen und genieße sie noch warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.