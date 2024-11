Pierogi mit Kohl-Kartoffel-Füllung: im Herbst genau das Richtige

Pierogi haften etwas Heimeliges an, etwas Gemütliches. Sie sorgen seit Generationen als vielseitige, deftige oder süße Hausmannskost für zufriedene Gesichter am Esstisch. Obwohl sie vor allem in Osteuropa auf den Tisch kommen, kennen und lieben sie viele auch hierzulande. Ihr leckerer Ruf macht eben vor Ländergrenzen nicht halt! Deshalb kommen heute herbstlich-herzhafte Pierogi mit Kohl-Kartoffel-Füllung auf deinen Teller.

Rezept für Pierogi mit Kohl-Kartoffel-Füllung

Pierogi sind ein echtes Nationalgericht in Polen, aber auch in anderen osteuropäischen Ländern wie der Ukraine, Russland und Litauen sind sie tief in der Kultur verwurzelt. Sie werden traditionell bei Festen, Familienfeiern oder als Bestandteil des Weihnachtsmenüs serviert. Während die Füllungen je nach Region stark variieren, ist das Konzept stets dasselbe: ein einfacher Teig aus Mehl, Wasser und Ei wird mit einer leckeren Mischung gefüllt, gekocht und häufig auch noch in Butter angebraten, so wie in unserem Rezept.

Unsere Pierogi mit Kohl-Kartoffel-Füllung passt hervorragend in die Herbstküche. Das Rezept ist vegetarisch, aber wie immer kannst du es nach Lust und Laune anpassen. Hackfleisch (auch die vegetarische Version) wäre sicher eine passende und leckere Ergänzung. In unserem Fall kombinieren wir mehligkochende Kartoffeln mit geschmortem Weißkohl und einer Prise Muskatnuss. Zusammen mit angebratenen Zwiebeln entsteht eine superleckere Mahlzeit.

Die Pierogi mit Kohl-Kartoffel-Füllung schmecken auch, wenn du anstelle von frischem Weißkohl Sauerkraut verwendest. So sparst du dir auch das Schnibbeln! Steinpilze oder Champignons passen auch ausgezeichnet. Und Käse ist sowieso immer eine gute Idee, gerade in Teigtaschen. Wie schon erwähnt schmecken Pierogi auch süß wunderbar.

Deshalb solltest du unbedingt Pieroggen mit Himbeer-Vanillesoße probieren. Eine ganz ähnliche Kreation aus der ukrainischen Küche sind Wareniki, die mit Kirschfüllung einfach zum Anbeißen sind. Und karelische Piroggen aus Finnland haben eine andere Form, sind aber genauso lecker.