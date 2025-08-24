Knusprig, cremig, aromatisch: eine herrliche Idee für Pfifferling-Fans

Wenn du kürzlich im Wald spazieren warst oder im Supermarkt die Augen offen hattest, dann wirst du wahrscheinlich gemerkt haben: Die Pilzsaison ist eröffnet. Und mit ihr kehrt ein ganz besonders beliebter Speisepilz in die Küchen zurück: der Pfifferling. Heute bereiten wir ihn auf einer knusprigen Pfifferling-Pizza zu, die du unbedingt probieren musst.

Pfifferling-Pizza: knusprige Glückseligkeit direkt aus dem Ofen

Pfifferlinge stechen in unseren heimischen Wäldern besonders durch ihre markante, gelb-goldene Färbung hervor. Ihr leicht pfeffrig-nussiges Aroma und ihre zarte, aber trotzdem feste Konsistenz machen sie zu beliebten Gästen in den verschiedensten Gerichten. Und auch die Leckerschmecker-Redaktion ist bereits mitten drin im Pilz-Fieber und tauscht sich jeden Tag über neue Kreationen aus.

Wo ein Großteil der Menschen in diesem Jahr den Sommer wohl etwas vermisst hat, können sich Pilzfans freudig ins Fäustchen lachen. Denn ein regnerischer Sommer mit milden Temperaturen bedeutet beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Pilzernte. Also kannst auch du, vielleicht mit einem weinenden und einem lachenden Auge, dem Regenwetter im Sommer mit ein wenig Nachsicht begegnen und dich dafür über vielfältige Pilzgerichte freuen.

Pfifferlinge sind allerdings keine einfachen Kandidaten, wenn man sie mit anderen Pilzen vergleicht. Champignons und Shiitake lassen sich mittlerweile ja ohne Probleme, sogar mit entsprechenden Sets für zu Hause, kultivieren. Ganz anders unsere kleinen, schmackhaften Goldstücke.

Sie sind auf ein komplexes Zusammenspiel des Bodens, Pilzmyzel und bestimmten Baumarten angewiesen, um richtig gedeihen zu können. Somit sind Pfifferlinge aus dem Wald ein wahres Geschenk der Natur. Und in diesem Rezept kannst du sie auf einer Pfifferling-Pizza auf eine herrliche Art und Weise genießen. Auf knusprigen Boden mit köstlicher Soße machen sie einfach eine gute Form. Also, warum sitzt du noch hier und liest das? Ab in die Küche und zauber dir diese pure Glückseligkeit selbst!

Bei Leckerschmecker findest du jeden Tag neue Rezeptideen, natürlich auch für alles, was gerade Saison hat. Eine Spätzle-Pfifferling-Pfanne ist nicht ohne Grund ein Klassiker, den man immer wieder machen kann. Und wer hätte gedacht, was für eine gute Figur die goldenen Pilze in Pfifferling-Pesto machen? Vielleicht werden aber auch Pfifferling-Cannelloni dein neues Lieblingsrezept für die Pilze.

Pfifferling-Pizza Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 1 Pizza Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1/4 Würfel frische Hefe

125 ml lauwarmes Wasser

1/2 TL Zucker

250 g Weizenmehl Type 550

1 EL Olivenöl

1/2 TL Salz Für den Belag: 150 g Pfifferlinge

1/2 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

100 g Crème fraîche

25 g Schmand

30 g Parmesan

2 Zweige Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Löse die Hefe im lauwarmen Wasser zusammen mit Zucker auf. Lass die Mischung 10 Minuten stehen, bis sich Blasen bilden.

Gib Mehl in eine große Schüssel. Forme eine Mulde in der Mitte und gieße das Hefewasser hinein. Bedecke es mit etwas Mehl und lass es für weitere 10 Minuten ruhen.

Füge nun Öl und Salz hinzu und knete es etwa 10 Minuten lang zu einem geschmeidigen Teig. Lass ihn abgedeckt bei Zimmertemperatur gehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Bereite währenddessen den Belag vor. Putze die Pfifferlinge vorsichtig mit einer Pilzbürste 🛒 . Schneide sehr große Pilze etwas klein.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch. Schneide die Zwiebel in feine Streifen und zerkleiner die Knoblauchzehen in einer Knoblauchmühle 🛒 . Verrühre die Crème fraîche mit dem Schmand und würze es leicht mit Salz und Pfeffer.

Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den gegangenen Teig auf einer bemehlten Fläche zu einem dünnen, großen Kreis aus. Lege ihn auf ein mit Backpapier belegtes Blech.

Verteile die Crème-fraîche-Mischung darauf. Belege ihn gleichmäßig mit Pfifferlingen, Zwiebelstreifen, Knoblauch und Parmesan. Backe die Pizza für 12-15 Minuten, bis der Rand goldbraun ist.

Wasche derweil den Thymian, tupfe ihn trocken und zupfe die Blättchen ab.

Streue Thymian gleichmäßig über die Pfifferling-Pizza und würze sie nach Geschmack mit Salz und Pfeffer.

