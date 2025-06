So hast du Pancakes zum Frühstück noch nie probiert

Vermenge Mehl, Backpulver, Salz und Zucker in einer großen Schüssel. Gib das Ei, 2 EL Pflanzenöl und Buttermilch hinzu. Verrühre alles gründlich miteinander.

Erhitze in einer kleinen Pfanne das Olivenöl auf mittlerer Hitze. Gib Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Chiliflocken, Paprikapulver und Kreuzkümmel dazu und schwitze es für 1 Minute an. Gieße das Öl anschließend durch ein Sieb in eine kleine Schale ab. Stelle den Inhalt des Siebes zur Seite.