Pilz-Kartoffel-Tortilla als herzhafter Start in den Tag

Am Wochenende gehört ein ausgedehntes und gemütliches Frühstück für mich einfach dazu. Nichts ist schöner, an einem Samstag oder Sonntag an einem hübsch gedeckten Tisch in den Tag zu starten und sich etwas Leckeres zu gönnen, für das man unter der Woche vielleicht zu wenig Zeit hat. Und diese herzhafte Pilz-Kartoffel-Tortilla gibt dabei ein traumhaftes Bild ab.

Pilz-Kartoffel-Tortilla: perfekt, um den Kühlschrank aufzuräumen

Die Zubereitung der Pilz-Kartoffel-Tortilla dauert natürlich etwas länger, als einfach eine Packung Aufbackbrötchen in den Backofen zu schmeißen, aber die investierte Zeit lohnt sich. Außerdem ist sie eine gute Gelegenheit, um noch Gemüse zu verwerten, das von der Woche im Kühlschrank übrig geblieben ist.

In diesem Rezept sind Pilze und Kartoffeln natürlich die Stars in der Zubereitung. Aber du kannst die Tortilla ganz simpel verändern und sie zum Beispiel mit gewürfelter Paprika und Zucchini zubereiten. Total praktisch an der Pilz-Kartoffel-Tortilla ist zudem, dass du sie, falls etwas übrig bleibt, in Stücke schneiden und dir als Snack für unterwegs mitnehmen kannst.

Die Zubereitung dauert zwar ein wenig, die einzelnen Schritte sind aber einfach und schnell erledigt. Schneide im ersten Schritt die Kartoffeln klein und dünste sie, bis sie weich sind. Währenddessen kannst du schon einmal die Pilze, Schalotten und Eier vorbereiten. Sobald die Kartoffeln fertig sind, kommen sie zu den Eiern. Anschließend werden die Pilze mit den Schalotten angebraten. Die kommen, du kannst es dir schon denken, ebenfalls zu den Eiern, wenn sie fertig sind.

Sobald alle Zutaten gar und gut gewürzt sind, kommt der Gemüse-Ei-Teig in eine Pfanne 🛒, wo er kurz stocken kann. Stelle die Tortilla mit der Pfanne für den letzten Schritt in den Backofen, wenn sie in der Pfanne leicht fest geworden ist. Bereite in der Zwischenzeit den Dip sowie die Feigen als Beilage zu und du hast ein köstliches Gericht zum Frühstück. Lecker!

Pilz-Kartoffel-Tortilla Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Portionen Zutaten 1x 2x 3x 300 g Kartoffeln festkochend

6 EL Öl

Salz nach Geschmack

250 g Champignons

2 Schalotten

15 g Petersilie

6 Eier Größe M

Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

100 g Erbsen tiefgekühlt

4 Feigen

200 g Schmand

2 TL Sahne-Meerrettich Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in etwa 2 cm große Würfel. Erhitze 3 EL Öl in einer ofenfesten Pfanne und brate die Kartoffelwürfel bei mittlerer Hitze für etwa 15 Minuten an, bis sie weich sind. Salze sie nach Geschmack.

Putze währenddessen die Pilze und schneide sie in Scheiben. Schäle die Schalotten und schneide sie in Scheiben, wasche und hacke die Petersilie klein. Schlage die Eier in einer großen Schüssel kräftig auf und salze sie mit Salz, Pfeffer sowie dem Paprikapulver.

Heize den Backofen auf 180 °C vor. Hole die Kartoffeln aus der Pfanne und mische sie unter die Eier. Gib die Pilze in die Pfanne und brate sie bei starker Hitze an, bis die Flüssigkeit vollständig verdampft ist. Rühre die Schalottenscheiben mit 1 EL Öl dazu, bis sie glasig sind. Dünste die Erbsen ebenfalls kurz mit an. Salze nach Geschmack und mische es mit der Petersilie unter die Kartoffeln.

Wische die Pfanne mit einem Küchentuch ab. Erhitze das letzte Öl und kippe die Kartoffel-Ei-Pilz-Mischung gleichmäßig verteilt in die Pfanne. Lass es für 1 Minute stocken und stelle die Pfanne anschließend für 20-25 Minuten in den Backofen.

Wasche währenddessen die Feigen, schneide den Stiel ab und die restliche Frucht in Scheiben. Verrühre den Schmand mit Meerrettich und schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Nimm die Tortilla aus dem Ofen, lass sie 10 Minuten in der Pfanne abkühlen, bevor du sie auf einen großen Teller gibst. Lass sie darauf anschließend vollständig abkühlen und serviere sie dann in Stücke geschnitten mit den Feigen sowie dem Meerrettich-Dip.

