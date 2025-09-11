Das perfekte Dinner für jeden Tag: Veggie-Geschnetzeltes mit Süßkartoffelpüree

Ein voller Tag liegt hinter dir, der Magen knurrt und du stehst etwas ratlos in der Küche und weißt mal wieder nicht, was du kochen sollst? Da kommt unser Pilz-Tofu-Geschnetzeltes mit Süßkartoffelpüree ja gerade recht. Gemütliches Comfort Food in bester Hausmannskost-Tradition, nur ohne Fleisch. Klingt fancy? Keine Sorge, dafür brauchst du nur eine Portion Motivation und vielleicht ein Glas Wein nebenbei.

Würzig, deftig, lecker: Pilz-Tofu-Geschnetzeltes mit Süßkartoffelpüree

Los geht’s! Du schnappst dir drei Süßkartoffeln, schälst sie und kochst die tollen Knollen in gesalzenem Wasser. Parallel dazu wird geschnippelt, was das Zeug hält: Champignons geviertelt, Tofu gewürfelt und Zwiebeln ebenfalls gewürfelt.

Du willst mehr über Pilze erfahren und lernen, wie du sie noch zubereiten kannst? Dann können wir dir unseren Leckerwissen-Ratgeber zum Thema Pilze ans Herz legen.

In die Pfanne kommt erst die Butter, dann Pilze und Tofu. Das zischt und brutzelt schön, während du hin und wieder umdrehst, damit nichts anbrennt. Zwiebeln dazu, nochmal ein bisschen Pfannenparty und dann heißt es: Mehl rein, umrühren, Gemüsebrühe drauf. Spätestens jetzt duftet deine Küche nach Wohlfülessen für hungrige Seelen.

Während die Tofu-Pilz-Pfanne vor sich hin köchelt, zauberst du deine Süßkartoffeln mit Milch und Butter zu einem fluffigen Brei. Würzen nicht vergessen! Eine Prise Muskat verleiht dem Ganzen den „Oho!“-Moment.

Endspurt! Süßkartoffelpüree und Pilz-Tofu-Geschnetzeltes nebeneinander auf Teller drapieren, staunen, wie hübsch und lecker das Ganze aussieht und dann kann das Genießen losgehen. Und du kannst dich freuen, dass du trotz anfänglicher Ratlosigkeit in 30 Minuten ein tolles Feierabend-Gericht auf den Tisch gebracht hast!

Pilz-Tofu-Geschnetzeltes mit Süßkartoffelpüree Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Süßkartoffeln

Salz

500 g Champignons

300 g Räuchertofu online z.B. hier 🛒

80 g Butter

2 Zwiebeln

2 EL Weizenmehl

500 ml Gemüsebrühe

Pfeffer

120 ml Milch

Muskatnuss Zubereitung Schäle die Süßkartoffeln und schneide sie in Würfel. Koche sie anschließend in einem Topf mit gesalzenem Wasser für 10-15 Minuten gar.

Putze und viertle währenddessen die Champignons und würfle den Räuchertofu.

Erhitze 40 g Butter in einer großen Pfanne und brate die Pilze sowie den Räuchertofu bei mittlerer Hitze für ca. 5 Minuten scharf an. Rühre dabei gelegentlich um, damit nichts anbrennt.

Schäle die Zwiebeln und würfle sie grob.

Gib die Zwiebeln zu den Pilzen und dem Tofu und vermische alles. Würze mit Salz und Pfeffer und lasse die Mischung für weitere 5 Minuten braten.

Gib das Mehl dazu und rühre es gut unter.

Lösche die Pilz-Tofu-Pfanne mit Gemüsebrühe ab und lasse sie 5 Minuten weiter köcheln.

Gieße die Süßkartoffeln ab.

Gib die restlichen 40 g Butter und die Milch dazu und zerstampfe die Süßkartoffeln, bis ein sämiger Kartoffelbrei entsteht. Mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen und bei niedriger Hitze warm halten.

Richte das Pilz-Tofu-Geschnetzelte mit dem Süßkartoffelpüree auf Tellern an und serviere es.

