Cremiger Pilzeintopf mit weißen Bohnen: herzhaftes Comfort Food

Bis ich diesen leckeren und herzhaften Pilzeintopf entdeckt habe, war ich nie ein großer Fan von Pilzen und Bohnen. Das hat sich nun geändert. Und dieses Gericht hat es sehr schnell in meine Rezeptsammlung geschafft und wird seither immer wieder nachgekocht. Vor allem an stressigen und vollen Tagen, an denen es abends schnell und ohne viel Aufwand in der Küche gehen soll, ist dieser super cremige Pilzeintopf mit weißen Bohnen das perfekte Essen. Es wärmt nicht nur das Bäuchlein von innen, sondern auch die Seele. Daher ist es ein absolutes Comfort Food – und sogar noch richtig gesund! Denn durch das pflanzliche Eiweiß der weißen Bohnen wird der Eintopf zu einem proteinreichen Sattmacher.

Rezept für Pilzeintopf mit weißen Bohnen: ein Genuss für den Winter

Du kannst den Pilzeintopf mit weißen Bohnen einfach so genießen. Am besten schmeckt er aber mit einer großen Scheibe Brot, die du du mit etwas Olivenöl in der Pfanne goldbraun rösten kannst. Danach heißt es: einfach reindippen und genießen! Genauso gut eignet sich aber auch eine kleine Portion Reis als Beilage.

Übrigens: Mit diesem Topf-Set 🛒 bist du übrigens ideal für die nächste Suppen- und Eintopf-Kochaktion ausgestattet.

Auch dieses Rezept kannst du noch ergänzen oder variieren. Genauso gut machen sich zum Beispiel Kartoffeln in diesem Pilzeintopf. Hierfür kannst du statt zwei Dosen weißer Bohnen einfach nur eine verwenden und noch Kartoffelstücke hinzufügen. Das macht das Ganze noch herzhafter. Lass es dir schmecken!

Wenn du jetzt auf den Geschmack von Eintöpfen gekommen bist, dann könnte auch dieser vegane Linseneintopf, unsere herzhafte-würzige Brotsuppe nach Omas Geheimrezept oder dieser winterliche Kichererbsen-Grünkohl-Eintopf etwas für dich sein.

Pilzeintopf mit weißen Bohnen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 EL Olivenöl

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

600 g Pilze verschiedene je nach Geschmack

2 Dosen weiße Bohnen

Thymian getrocknet

Rosmarin getrocknet

500 ml Gemüsebrühe

200 ml Milch oder Sahne je nach gewünschter Cremigkeit

1 Prise Salz und Pfeffer

Frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Schäle die Zwiebel und Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebel in kleine Würfel, hacke den Knoblauch fein.

Putze die Pilze und schneide sie in kleine Stücke.

Erhitze in einem Topf etwas Olivenöl, gib die Zwiebel, den Knoblauch und deine Pilze hinzu und dünste alles etwa 5 Minuten an.

Währenddessen gib die weißen Bohnen in ein Sieb, spüle sie gründlich mit Wasser ab, lasse sie abtropfen und gib sie mit in den Topf zu deiner Pilzmischung.

Füge getrockneten Thymian und Rosmarin hinzu und brate alles nochmal für etwa 5 Minuten an für noch mehr Röstaromen.

Lösche alles mit Gemüsebrühe ab und lass es für etwa 15 Minuten köcheln.

Füge deine Sahne hinzu und lass den Eintopf erneut aufkochen, bis er die gewünschte Cremigkeit hat.

Zum Schluss noch mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.