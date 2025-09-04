Käsekuchen mit Twist: So lecker ist der Pistazien-Cheesecake

Cheesecake, auch Käsekuchen genannt, ist eines der beliebtesten Desserts auf der ganzen Welt und begeistert durch seine Vielfalt an Rezepten und Variationen. Wir von Leckerschmecker lieben den cremigen Kuchen und stellen dir deshalb immer wieder spannende Rezepte vor. Der Pistazien-Cheesecake ist nur eines davon.

Pistazien-Cheesecake: cremig, nussig, unwiderstehlich

Der Ursprung des Cheesecakes liegt nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in den USA, sondern im antiken Griechenland. Dort wurde schon damals eine frühe Form des Käsekuchens zu rituellen Zwecken gebacken. Durch die Jahrhunderte hindurch entwickelten verschiedene Kulturen dann ihre ganz eigenen Versionen des Cheesecakes.

Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Cheesecake: den gebackenen Cheesecake und den No-bake-Cheesecake aus dem Kühlschrank. Der wohl berühmteste Käsekuchen in den USA ist der New York Cheesecake. Er überzeugt mit seinem cremigen, reichhaltigen Geschmack und wird oft mit einer Schicht aus saurer Sahne belegt.

In Deutschland ist der Käsekuchen mit Quark beliebt, welcher eine leichtere Textur aufweist als sein amerikanisches Pendant. In Italien wird Ricotta-Käse verwendet.

Für unseren Pistazien-Cheesecake verwenden wir Quark, Frischkäse, Sahne und Mascarpone sowie Pistazien-Aufstrich und gehackte Pistazien. Außerdem backen wir unseren Kuchen im Ofen. Das Ergebnis ist ein cremiger Käsekuchen mit leicht nussigem Geschmack, der optisch durch seine grüne Farbe besticht.

Der Pistazien-Cheesecake überzeugt sowohl optisch als auch geschmacklich. Gleich losbacken!

Ebenso unwiderstehlich, lecker und cremig ist der San Sebastian Cheesecake aus Spanien. Etwas frischer, aber immer noch super im Frühling, ist der Zitronen-Cheesecake mit Joghurt. Oder kennst du schon den Lotus Cheesecake? Der trendige Käsekuchen überzeugt mit Keksen und Karamell und muss im Gegensatz zu den anderen beiden nicht gebacken werden.

Pistazien-Cheesecake Anke 4.06 ( 176 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 7 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 200 g Vollkornbutterkekse

70 g Butter geschmolzen Für die Cheesecakemasse: 250 g Quark

300 g Frischkäse

200 ml Sahne

4 Eier

160 g Zucker

1 TL Vanillepaste online z.B. hier 🛒 Für die Pistazien-Creme: 190 g Pistazien-Aufstrich

250 g Mascarpone

200 ml Sahne

1/2 Pck. Sofort-Gelatine online z.B. hier 🛒 Außerdem: gehackte Pistazien Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor und lege eine Springform mit Backpapier aus.

Brösele die Kekse für den Boden klein und vermische sie mit der geschmolzenen Butter. Fülle den Teig in die Form und ziehe ihn auch am Rand hoch. Drücke den Boden mit einem Glas fest.

Backe den Boden für 12 Minuten und lass ihn dann abkühlen.

Verrühre alle Zutaten für die Cheesecakemasse miteinander und fülle sie dann auf den Boden.

Drehe die Temperatur am Herd auf 155 °C herunter.

Backe den Cheesecake für 55 Minuten und lass ihn danach wieder auskühlen.

Bereite nun die Pistazien-Creme zu, indem du den Aufstrich mit dem Mascarpone verrührst.

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter den Pastazien-Mascarpone. Rühre zum Schluss die Sofort-Gelatine ein und verteile die Creme auf dem Kuchen.

Stelle den Pistazien-Cheesecake für mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank.

Bestreue ihn vor dem Servieren mit gehackten Pistazien.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.