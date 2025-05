Pistazien-Likör: cremiger Genuss zum Selbermachen

Du suchst nach einem schönen Geschenk aus der Küche? Dann kommt unser Rezept für selbst gemachten Pistazien-Likör zur richtigen Zeit. Mit seinem nussigen Geschmack, der cremigen Textur und hübschen grünen Farbe kommt sicherlich bei allen gut an. Lass uns loslegen.

So machst du Pistazien-Likör ganz einfach selbst

Pistazien stammen ursprünglich aus Vorder- und Zentralasien, insbesondere aus der Region des heutigen Irans. Im Laufe der Zeit breiteten sich Pistazien auch in andere Regionen der Welt aus, wie zum Beispiel in Europa, speziell in mediterranen Gebieten, und in den USA, wo sie im 19. Jahrhundert eingeführt wurde.

In Italien werden Pistazien als „grünes Gold“ bezeichnet. Kein Wunder also, dass der

Pistazien-Likör dort eine lange Tradition hat. Die Sizilianer schätzen die Pistazien aus der Region um Bronte, die als die besten der Welt gelten und dem Likör ein besonders intensives Aroma verleihen.

Willst du Pistazien-Likör zu Hause selber machen, benötigst du zum einen natürlich Pistazien oder Pistazienmus und zum anderen Sahne, Puderzucker, Amaretto und Wodka.

Zuerst mixt du die Pistazien mit der Sahne so fein wie möglich in einem Standmixer. Dann erhitzt du die Mischung zusammen mit Zucker in einem Topf, bis sie kurz vor dem Kochen ist. Jetzt kommen noch der Wodka und Amaretto dazu und alles wird gut verrührt. Zum Schluss füllst du den Pistazien-Likör durch ein Sieb in saubere, sterilisierte Flaschen.

Ungeöffnet hält er sich etwa vier Wochen. Einmal geöffnet, solltest du ihn im Kühlschrank lagern und innerhalb einer Woche verbrauchen.

Genieße ihn kühl als Digestif nach einem guten Essen oder als Topping auf Eis und Desserts. Deine Liebsten freuen sich sicherlich auch über den Pistazien-Likör als Geschenk – falls du nicht alles selbst austrinkst, so lecker wie er ist.

Ostern ist zwar schon vorbei, selbst gemachter Eierlikör schmeckt uns aber das ganze Jahr über. Und der Mon-Chéri-Likör schmeckt cremig-schokoladig. Magst du eher Fruchtliköre, ist der Pflaumenlikör sicher etwas für dich.

Pistazien-Likör Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 3 Flaschen Kochutensilien , online z.B. hier 🛒 3 Flaschen (à 200 ml) Zutaten 1x 2x 3x 120 g Pistazien ohne Schale ungesalzen

400 ml Sahne

100 g Puderzucker

100 ml Amaretto

100 ml Wodka Zubereitung Mixe die Pistazien mit der Sahne in einem Standmixer fein.

Gib die Pistaziensahne zusammen mit dem Puderzucker in einen Topf und erhitze sie für 5-10 Minuten, bis sie kurz vor dem Kochen ist. Rühre gut um.

Gieße Amaretto und Wodka hinein und verrühre alles gut miteinander.

Fülle den Pistazien-Likör durch ein Sieb in sterilisierte Flaschen. Notizen Der Likör ist gekühlt und ungeöffnet etwa 4 Wochen haltbar. Einmal geöffnet, solltest du ihn kühl aufbewahren und innerhalb 1 Woche verbrauchen.

Anstelle von Pistazien kannst du auch Pistazienmus oder Pistaziencreme verwenden. Passe die Menge des Zuckers dann gegebenenfalls an.

