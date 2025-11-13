Ein Highlight in der Adventszeit: Pistazien-Makronen

Plätzchen, die bei mir im Advent auf keinen Fall fehlen dürfen, sind Kokosmakronen. Sie sind eben ein echter Klassiker mit einer tollen Mischung aus süßen, nussigen Aromen und einer weichen Textur. Doch ab und an vertragen auch jene Klassiker ein kleines Makeover. Mit Pistazien gemischt, werden aus gewöhnlichen Kokos-Makronen himmlische Pistazien-Makronen.

Leckeres Rezept für Pistazien-Makronen

Hast du schon damit angefangen, Plätzchen für die Weihnachtszeit zu backen? Falls nicht, kommt hier ein Rezept, das du unbedingt mit auf deine Backliste schreiben musst: Pistazien-Makronen. Die schmecken wie die original Kokos-Makronen, nur eben noch ein bisschen besser. Denn in den Teig kommen zusätzlich gehackte Pistazien, die die Plätzchen nicht nur schön grün färben, sondern auch für einen nussigen Geschmack sorgen.

Basis der luftig-lockeren Plätzchen ist steif geschlagener Eischnee. Den schlägst du mit etwas Zitronensaft fest. Dann kommen nach und nach Zucker und Vanillezucker dazu. Hebe anschließend geraspelte Kokos und gehackte Pistazien unter die Masse.

Mit zwei Teelöffeln formst du kleine Häufchen, die du mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. Dann backst du sie, bis sie leicht braun sind. Lass die Makronen erst komplett auskühlen, bevor du sie mit Schokolade verzierst.

Dafür hackst du Zartbitterschokolade und schmilzt sie über einem Wasserbad. Tunke die Makronen unten in die Schokolade und setze sie auf Backpapier. Die Oberfläche verzierst du mit Schokoladenstreifen. Ist die Schokolade fest, kannst du die Pistazien-Makronen in einer Dose luftdicht aufbewahren. Sie bleiben dort bis zu zwei Wochen frisch.

Wenn sie es überhaupt so lange schaffen, denn die Plätzchen sind so lecker, dass sie wahrscheinlich so schnell weggenascht sind, dass du bald schon die nächste Ladung davon backen wirst. Tipp: Wenn du noch nach einem süßen Mitbringsel oder schon nach den ersten Naschereien zum Nikolaus suchst, sind die Pistazien-Makronen bestens geeignet.

Pistazien-Makronen Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 3 Eiweiß Größe M

1 TL Zitronensaft

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

200 g Kokosraspel

80 g gehackte Pistazien ungesalzen, online, zum Beispiel hier 🛒

150 g Zartbitterschokolade Zubereitung Heize den Backofen auf 160 °C Umluft vor und lege zwei Backbleche mit Backpapier aus. Schlage das Eiweiß zusammen mit dem Zitronensaft steif. Gib nach und nach Zucker und Vanillezucker hinzu und schlage weiter, bis die Masse glänzt. Hebe die Kokosraspel und gehackten Pistazien vorsichtig unter die Eiweißmasse und vermische alles gut miteinander. Setze mit Hilfe von zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf das Blech. Lass etwas Abstand dazwischen, da die Makronen beim Backen etwas zerlaufen. Backe die Makronen etwa 15 – 18 Minuten, bis sie leicht goldbraun sind. Lass sie danach vollständig auskühlen. Hacke die Schokolade grob und schmilz sie dann in einer Schale über einem Wasserbad. Tauche die Unterseite der Makronen in die Schokolade und setze sie auf Backpapier. Verziere die Oberseite der Makronen mit der restlichen Schokolade. Lass die Schokolade trocknen und bewahre sie luftdicht verpackt in einer Dose auf.

