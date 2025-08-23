Heute gibt es Pistazien-Overnight-Oats zum Frühstück

Möchtest du am Morgen gut in den Tag starten, gehört ein leckeres Frühstück unbedingt dazu. Das darf schon mal ein bisschen was hermachen, vor allem am Wochenende, wenn wir Zeit haben, in Ruhe und ohne Zeitdruck zu frühstücken. Heute gibt es mal cremige Pistazien-Overnight-Oats, die mit frischen Beeren verfeinert werden.

Rezept für Pistazien-Overnight-Oats

Ein leckeres und nahrhaftes Frühstück am Morgen und der Tag kann eigentlich nur gut werden, oder? Statt immer nur ein Brötchen mit Käse oder Marmelade gönnen wir uns cremige Pistazien-Overnight-Oats mit einem leicht nussigen Aroma, frischen Beeren und knusprigem CornflakesTopping. Wenn das nicht nach einem perfekten Tagesstart klingt, der auch Morgenmuffel aus den Federn locken kann?

Pistazien-Overnight-Oats sind fix zubereitet und machen kaum Arbeit. Das Vermengen der Zutaten dauert gerade einmal maximal zehn Minuten. Allerdings müssen die Overnight-Oats mehrere Stunden lang ziehen. Am besten bereitest du das Frühstück am Abend zu und stellst es dann über Nacht in den Kühlschrank. Die Zeit sollte ausreichen, um die Haferflocken, die Milch und die Gewürze in einen cremigen und aromatischen Frühstücksbrei zu verwandeln. Den garnierst du am Morgen dann nur noch mit frischen (oder tiefgekühlten) Himbeeren, gehackten Pistazien und zerbröselten Cornflakes.

Das Tolle an diesem Rezept für Pistazien-Overnight-Oats: Du kannst es ganz nach Geschmack abwandeln. Lecker schmeckt der Frühstücksbrei auch, wenn du dem Ganzen mit gehackter Schokolade eine zusätzliche Geschmacksnote hinzufügst oder anstelle von Himbeeren, Granatapfelkerne, Blaubeeren oder Äpfel hinzufügst. Oder du mischst unter die Haferflocken-Mischung als zusätzliche Sattmacher noch ein paar Mohn- oder Leinsamen. Und auch eine vegane Variante hast du im Nu gezaubert. Ersetze dafür die Milch einfach durch eine pflanzliche Alternative und den Honig durch Ahornsirup.

