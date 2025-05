Pistazien-Rosen-Eis schmeckt besonders edel

Die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken. Mit den zunehmenden Strahlen häuft sich auch der Hunger auf Eis, so lautet die Regel. Eis selbst zu machen ist voll im Trend und auch wir können nicht die Finger davon lassen. Unsere neueste Entdeckung: Pistazien-Rosen-Eis. Das sieht nicht nur edel aus, sondern schmeckt auch so. Hier ist das Rezept.

Rezept für Pistazien-Rosen-Eis

Pistazien sind spätestens seit dem Dubai-Schokoladen-Trend buchstäblich in aller Munde. In so gut wie jeder gastronomischen Einrichtung findet sich das eine oder andere Backwerk oder Getränk mit den grünen Nüssen. Und auch Eisdielen machen keinen Bogen darum. Doch hast du auch schon mal Pistazien-Rosen-Eis probiert? Das ist ein besonders edler Geschmack, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

Pistazien stammen ursprünglich aus Persien, genauer gesagt aus dem heutigen Afghanistan und Iran. In der Küche der Länder werden die Nüsse seit Jahrtausenden serviert, archäologische Funde ordnen sie bereits um 7000 vor Christus ein. Auch Rosenaroma ist in der persischen Küche zu Hause, damit werden besonders gern Süßspeisen aromatisiert. Pistazien-Rosen-Eis kombiniert also die beiden Evergreens der persischen Küche und verwandelt sie in etwas Neues, das dich verzückt die Augen verdrehen lässt.

Damit dein Pistazien-Rosen-Eis nach Rosen schmeckt, ohne künstlich zu sein, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst ein hochwertiges Rosenwasser oder du stellst deinen eigenen Rosensirup her. Wir empfehlen zweiteres, denn dieser schmeckt auch hervorragend in Drinks, Kaffee-Getränken und Cocktails.

Für selbstgemachten Rosensirup brauchst du 100 Gramm Zucker und 100 Milliliter Wasser. Koche beides etwa zehn Minuten zu einem Sirup ein, nimm ihn vom Herd und rühre 2 EL getrocknete Rosenblütenblätter oder alternativ die Blätter von zwei frischen Rosen ein. Lass den Sirup am besten über Nacht durchziehen.

Hast du Rosenblütensirup zur Hand, kannst du loslegen. Du brauchst außerdem Pistazienmus, Milch, Sahne, Eigelb und Zucker. Soll das Eis grün sein, füge einige Tropfen grüne Lebensmittelfarbe hinzu. Besonders hübsch wird das Eis, wenn du einige Rosenblätter unterhebst. Du kannst es entweder in einer Eismaschine oder in deinem Gefrierfach einfrieren.

Pistazien-Rosen-Eis Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 80 ml Rosensirup selbstgemacht oder gekauft, z.B. hier 🛒

500 ml Schlagsahne

100 ml Milch

50 g Pistazienmus

4 Eigelb

2 EL Zucker

1 Prise Salz

einige Tropfen grüne Lebensmittelfarbe optional

einige essbare Rosenblätter optional Zubereitung Vermische den Sirup mit Sahne, Milch und Pistazienmus.

Erhitze das Gemisch, bis es fast kocht.

Schlage die Eigelbe mit Zucker und Salz schaumig auf. Gieße nach und nach die heiße Milchmischung hinzu. Achte darauf, dies langsam zu tun und gut zu rühren, damit das Eigelb nicht gerinnt.

Fülle die Mischung erneut in den Topf und erhitze sie unter Rühren, bis sie andickt. Gib 2-3 Tropfen grüne Lebensmittelfarbe hinzu, wenn du möchtest. Teste, indem du einen Kochlöffel mit der Mischung benetzt und darauf pustest. Bildet sich dabei eine Art Rose, ist die Masse bereit.

Kühle die Masse unter Rühren auf einem Eisbad ab. Hebe vorsichtig die Rosenblätter unter. Wenn sie kalt ist, fülle sie in eine Eismaschine und lass sie dort zu Eis werden. Notizen Du kannst das Eis auch im Gefrierfach zubereiten. Fülle es dafür in einen gefriergeeigneten Behälter und rühre es über 4 Stunden alle 30 Minuten um.

