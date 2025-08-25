Ein weiterer Beweis, warum Overnight Oats das beste Frühstück sind

Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber man wird es noch sehr oft von mir hören: Ich liebe Overnight Oats. Haferflocken sind so oder so ein zeitloser Klassiker, doch in Form von Overnight Oats erleben sie in den letzten Jahren eine regelrechte Renaissance. Und mit diesen Pistazien-Schoko-Overnight Oats verleihst du ihnen nochmal einen ganz besonderen Touch, der jeden mit einem süßen Zahn glücklich machen wird.

Pistazien-Schoko-Overnight Oats sind pures Glück zum Weglöffeln

An Overnight Oats gibt es viele Dinge, die ich liebe. An erster Stelle wohl das, was viele an ihnen schätzen: ein unkomplizierteres Frühstück kannst du kaum vor- beziehungsweise zubereiten. Einfach abends schnell alles in ein Glas geworfen, gut umgerührt und ab in den Kühlschrank.

Gerade für jemanden wie mich, der überhaupt kein Frühstücksmensch ist und erst einige Stunden vergehen müssen, bevor ich etwas zu mir nehmen kann, ist das perfekt. Immerhin verspüre ich morgens meist keinen Appetit und sich dann keine Gedanken, um seine erste Mahlzeit machen zu müssen, kommt mir absolut entgegen. Einfach schnell in den Kühlschrank gegriffen, das Glas eingepackt und etwas später kann man es sich schmecken lassen!

Der zweite Punkt, weshalb ich Overnight Oats so liebe: ihre nicht enden wollende Wandelbarkeit. Egal, ob mit Obst, Schokolade, Hafercrunchys oder Nüssen – die Möglichkeiten sind quasi endlos! Auch wenn wohl jeder seinen geheimen Favoriten hat, ist es immer wieder schön, neue Varianten zu probieren.

Diese Pistazien-Schoko-Overnight Oats solltest du dir daher nicht entgehen lassen. Die Kombination kommt dir bekannt vor? Natürlich hat der „Dubai-Schokoladen“-Hype, dem man auf Social Media eigentlich nicht entgehen konnte, seinen Zenit längst überschritten, aber es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Schokolade und Pistazien ein absolutes Dream-Team sind. Auch wenn das den meisten wohl auch schon vor dem Hype sehr bewusst war. Also, mache dieses Rezept gleich nach und zauber dir ein schmackhaftes Frühstück für deinen nächsten Morgen!

Pistazien-Schoko-Overnight Oats Dominique 3.34 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (je etwa 300 ml, z.B. online hier 🛒 verfügbar) 2 Einmachgläser Zutaten 1x 2x 3x 160 ml Milch

100 g Haferflocken zart

10 g Kakaopulver ungesüßt

1 EL Ahornsirup

150 g Joghurt

20 g Zartbitterschokolade

25 g Pistazien ungesalzen

2 TL Pistazienmus Zubereitung Rühre zunächst die Basis an. Vermenge dazu Milch, Haferflocken, Kakaopulver und Ahornsirup gründlich miteinander, bis sich das Kakaopulver gleichmäßig verteilt hat.

Hebe den Joghurt unter. Schneide die Schokolade mit einem scharfen Messer klein und rühre sie ebenfalls dazu.

Verteile die Mischung gleichmäßig auf zwei Gläser und streiche sie glatt.

Hacke die Pistazien grob klein. Toppe die Gläser mit jeweils 1 TL Pistazienmus sowie den gehackten Pistazien.

Verschließe die Gläser und stelle sie für mindestens 8 Stunden in den Kühlschrank.

