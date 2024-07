Pistaziencreme: unwiderstehlicher Food-Trend

Die Trend-Nuss ist in aller Munde! Zwar handelt es sich botanisch gesehen um eine Steinfrucht, aber das soll uns nicht weiter stören. Sie werden im Allgemeinen zu den Nüssen gezählt. Seit Jahrhunderten sind sie aus der Küche des Orients nicht wegzudenken, auch in Italien haben sie einen besonderen Stellenwert. Doch die sozialen Medien verhalfen den Pistazien erst so richtig zum großen Durchbruch. Unsere Pistaziencreme wird dir zeigen, warum dieser Hype gerechtfertigt ist.

Pistaziencreme aus grünem Gold

Pistazien und Pistaziencreme finden sich heutzutage in fast allem: in Croissants, im Kuchen, im Kaffee. Besonders in Italien, innerhalb Europas das wichtigste Anbaugebiet, ist die grüne Nuss fast überall zu finden. Dort wird die sogar mit einem eigenen Festival geehrt, der „Sagra del Pistacchio“ in der Stadt Bronte, am Fuße des Ätna auf Sizilien. Auf den steilen Hängen des Vulkans gedeihen die Pistazienbäume in der fruchtbaren Erde besonders gut.

Das „grüne Gold“ wird nur alle zwei Jahre geerntet, das macht die kleinen Nüsse so begehrt und kostbar. Meistens kommt dafür eine mechanische Rüttelmaschine zum Einsatz, die die Pistazien von den Bäumen schüttelt. In Bronte allerdings werden sie noch von Hand geerntet. Sie sind reich an Antioxidantien und enthalten gesunde pflanzliche Fette und Proteine. Für unsere Pistaziencreme solltest du besonders hochwertige Exemplare besorgen, denn ihr süß-nussiger Geschmack kommt hier besonders zur Geltung. Die Qualität der Pistazie erkennst du ganz einfach: je grüner, desto besser.

Die begehrte Pistaziencreme besteht aber nicht nur als den grünen Kostbarkeiten. Nein, auch weiße Schokolade, Puderzucker und Butter tragen ihren Teil zur Unwiderstehlichkeit bei. Diese vier Zutaten reichen schon für eine Pistaziencreme, die deine Desserts in den Geschmacksolymp heben wird. Wir setzen aber noch eins drauf: süße Kondensmilch macht die Pistaziencreme besonders cremig. Und auch die kannst du ganz einfach selber machen!

Bediene dich dafür gerne unseres Rezepts für selbstgemachte Kondensmilch. Unsere Pistaziencreme kannst du super für dieses Pistazieneis ohne Eismaschine verwenden oder als Füllung für diesen unwiderstehlichen Pistazien-Tiramisu.