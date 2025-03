Ohne Mehl, aber mit viel Geschmack: saftiger Pistazienkuchen

Du suchst nach einem glutenfreien Kuchen, der trotzdem fluffig und saftig ist? Dann wirst du diesen Pistazienkuchen lieben! Dank Mandelmehl und Pistazien wird der Kuchen herrlich weich und aromatisch. Die Vanille und die fein geriebene Zitronenschale geben ihm eine frische, leichte Note – perfekt für alle, die auf raffinierte Geschmacksnuancen stehen.

Kinderleicht und köstlich: Pistazienkuchen ohne Mehl

Ganz gleich, ob zum Nachmittagskaffee, für die nächste Familienfeier oder als Dessert: Unser Rezept für Pistazienkuchen ohne Mehl geht leicht und der Teig ist schnell zusammen gerührt. Damit eignet es sich auch für Backanfänger oder für Personen mit wenig Erfahrung in der Kuchenbäckerei. Gerade, wenn du dich nach einem Kuchen mit besonders nussigem Aroma sehnst, ist dieser hier ideal. Durch das Mandelmehl und die gemahlenen Pistazien schmeckt er fantastisch. Und auch optisch kann er sich sehen lassen. Also, auf was wartest du noch? Legen wir los!

Zuerst zerkleinerst du die Pistazien in einem Mixer. Danach kannst du sie mit dem Mandelmehl und Backpulver in einer Schüssel vermischen. In einer separaten Schüssel schlägst du Butter und Zucker schaumig. Achte dabei darauf, dass die Butter zimmerwarm beziehungsweise weich ist. Gib anschließend nacheinander die Eier, das Mark einer Vanilleschote und Zitronenabrieb zur Butter-Zucker-Ei-Masse. Als nächstes fügst du das Pistazien-Mandelmehl und die Milch hinzu und vermengst alles, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Diesen füllst du in eine vorbereitete Kastenform. Danach geht’s für circa eine Dreiviertelstunde in den Backofen. Nachdem der Pistazienkuchen ausgekühlt ist, kannst du ihn mit etwas Puderzucker bestäuben und genießen.

Unser Pistazienkuchen ohne Mehl ist allein schon ein Gaumenschmaus. Aber wie immer geht da natürlich noch mehr. Pistazien und Schokolade sind spätestens seit dem Hype um Dubai-Schokolade ein Dream-Team. Und eine Schokoglasur geht doch sowie in den meisten Fällen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer dünnen Schicht weißer Schokolade und noch einigen gehackten Pistazien obendrauf?

Ebenso lecker ist die Kombination aus Zitronenglasur und Pistazien. Dafür musst du nur etwas Zitronensaft mit Puderzucker vermischen. Als Topping passen noch ein paar geröstete Mandelblättchen. Du magst cremige Toppings lieber? Dann kannst du auch zu einem Zitronen-Frischkäse-Frosting greifen. Schmeckt ebenso herrlich!

