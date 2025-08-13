Dieser Pizza-Auflauf mit Salami und Käse ist ein echter Familienliebling

Aus zwei mach eins: Das ist das Motto dieses Pizza-Auflaufs. Er nimmt einen italienischen Klassiker, schiebt ihn ebenfalls in den Ofen, aber nicht auf dem Rost, sondern in der Auflaufform. Wer jetzt denkt „Das muss ich probieren!“, hat Glück: Wir haben das Rezept inklusive einfacher Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also: Los geht’s!

Rezept für Pizza-Auflauf: Pizza mal anders

Na klar, mit der traditionellen Pizza hat dieser Pizza-Auflauf nicht mehr viel gemein. Aber das macht nichts, denn wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir klassischen Gerichten nicht immer wieder einen neuen Twist geben würden.

So ist also unser Pizza-Auflauf entstanden. Für den benötigst du zunächst erstmal einen Pizzateig. Da wir heute nicht allzu lange in der Küche stehen wollen, nutzen wir ein Fertigprodukt aus dem Kühlregal. Wenn du Muße hast, kannst du den Pizzateig aber selbstverständlich auch selber machen.

Mit dem Teig kleidest du eine Auflaufform aus, die du vorher etwas einfettest. Darauf darf eine leckere Hackfleischsoße Platz nehmen, die wir mit stückigen Tomaten und Paprika kochen. Du kannst ganz nach Belieben weitere Pizzazutaten wie etwa Brokkoli oder Mais dazu geben.

Nachdem du die Soße gekocht und auf dem Pizzateig verteilt hast, wir das Ganze noch mit geriebenem Käse bestreut und Wurstscheiben belegt. Und jetzt geht’s endlich in die Röhre, wo sich alle Zutaten zum unwiderstehlichen Pizza-Auflauf verbinden. Und steht der erst einmal auf dem Tisch, kommen die Mitessenden von ganz allein angerannt.

