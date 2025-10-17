So lecker schmeckt Pizza aus dem Airfryer

Egal, wo man sich im Internet bewegt: Überall sieht man Heißluftfritteusen. Die Küchengeräte sind aktuell schwer angesagt und auf sämtlichen Social-Media-Plattformen von TikTok über Instagram bis Pinterest findet man zahlreiche Rezept-Ideen dafür. Auch wir bei Leckerschmecker haben Gefallen an den Küchenhelfern gefunden und probieren uns durch sämtliche Leckereien, die wir damit zubereitet haben. Unsere neueste Entdeckung: Pizza aus dem Airfryer!

Pizza aus dem Airfryer: So geht’s

Kann man Pizza im Airfryer machen? Die Antwort lautet: ja. Sowohl Tiefkühlpizza als auch selbst gemachte Pizzen kannst du in der Heißluftfritteuse zubereiten. Mit einer Fertigpizza geht’s natürlich besonders schnell. Aber auch, wenn du den Teig selbst machst, schmeckt die Pizza aus dem Airfryer super. Wir haben uns für eine Variante mit fertigem Teig aus dem Kühlregal entschieden.

Rolle den Teig aus und schneide ihn in Stücke, damit die Pizza in den Korb der Heißluftfritteuse passt. Verrühre anschließend geriebenen Knoblauch mit passierten Tomaten und bestreiche den Teig damit. Danach kannst du deine Pizza nach Lust und Laune belegen und bei 190 Grad für zehn bis 15 Minuten im Airfryer backen.

Wir haben uns heute für eine simple, aber trotzdem leckere Käsepizza aus dem Airfryer entschieden. Dafür belegen wir sie, nachdem wir sie mit der Tomatensoße bestrichen haben, mit in Scheiben geschnittenem Mozzarella. Aber auch anderer Käse eignet sich hervorragend, etwa kräftigere Sorten wie Blauschimmelkäse. Dann wandern die Stücke nacheinander in die Fritteuse. Am Ende garnieren wie sie noch mit frischem Basilikum, denn das Auge isst schließlich mit.

Verschönere deinen Esstisch mit hübscher Deko wie einem selbst gemachten Blumengesteck in der Papiertüte! Sieht toll aus und verleiht jedem Dinner ein optisches Highlight.

Toll, was man alles mit diesem Küchengerät anstellen kann! Auch Bratkartoffeln aus der Heißluftfritteuse und Pizzaschnecken aus dem Airfryer schmecken super. Genauso lecker sind Chicken Nuggets aus der Heißluftfritteuse und Frikadellen aus dem Airfryer. Probier’s aus!