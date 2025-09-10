Pizza Fritta Napoletana: Streetfood aus Italien

Wer könnte jeden Tag Pizza essen? Ich auf jeden Fall! Aber hast du schon mal von einer frittierten Pizza gehört? Die Pizza Fritta Napoletana ist ein beliebtes Streetfood in Italien und mindestens genauso lecker wie ihre knusprige Verwandte aus dem Ofen.

Neapels bestes Geheimrezept: Pizza Fritta Napoletana

Mit der Pizza Fritta Napoletana verpasst du dem klassischen Pizzarezept einen frechen Twist. Sie stammt aus der Region um Neapel und hat eine lange Tradition. Dort wurde sie von Straßenverkäufern als einfaches Essen für Arbeiter kreiert, die eine schnelle, sättigende und preiswerte Mahlzeit suchten.

Der Clou an der Pizza Fritta Napoletana ist, dass der Pizzateig in heißem Öl frittiert wird. Es gibt Varianten, bei denen die Füllung vor dem Frittieren in den Teig eingebettet wird, und andere, bei denen der Teig zuerst frittiert und dann mit den übrigen Zutaten belegt wird.

Inzwischen hat dieses Streetfood längst Herzen und Mägen weit über die Grenzen Italiens hinaus erobert. Die Kombination aus knusprig frittiertem Teig, fruchtiger Tomatensoße und cremigem Käse ist saulecker und steht der klassischen Pizza in nichts nach.

Wenn du gerne etwas Neues ausprobierst, dann versuche es doch mal mit diesem Rezept für Pizza Fritta Napoletana. Und lass dich auf keinen Fall von der etwas aufwändigeren Zubereitung abschrecken! Das Ergebnis ist es allemal wert und auch du wirst die frittierte Pizza bald zu deinem neuen Lieblingsgericht küren.

Wir bei Leckerschmecker sind große Fans von außergewöhnlichen und kreativen Rezepten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Tortilla-Pizza, die du aus Tortillafladen in der Pfanne bäckst. Auch lecker für zwischendurch sind die Pizza-Bagels und die Pizza-Toasts. Die drei Pizza-Rezepte aus dem obigen Video kannst du aus Tiefkühlpizza machen. Kochen kann so kreativ sein.

Pizza Fritta Napoletana Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gehzeit 4 Stunden Std. 10 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Mehl

1 Würfel frische Hefe

1 TL Agavendicksaft oder Honig

750 ml Wasser lauwarm

2 TL Salz

250 ml passierte Tomaten

2 EL italienische Kräuter

Salz

Pfeffer

1 EL Olivenöl

200 g Salami oder gekochter Schinken

200 g Parmesan oder Mozzarella

Frittieröl Zubereitung Verrühre die Hefe mit dem Agavendicksaft und lauwarmen Wasser in einem Gefäß. Die Hefe sollte sich komplett auflösen.

Siebe 🛒 dann das Mehl in eine Schüssel und gib das Salz hinzu. Gieße das Hefewasser hinein und verknete alles zu einem Teig. Knete so lange, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst.

Lege den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und ziehe ihn mit den Händen flach auseinander. Achte darauf, dass der Teig nicht reißt. Falte den Teig danach wie einen Briefumschlag und ziehe ihn erneut auseinander. Wiederhole den Vorgang 4 Mal.

Forme den Teig anschließend zu einer Kugel und lass ihn für 30 Minuten ruhen. Decke ihn dafür mit einem feuchten Küchentuch ab.

Lege die Teigkugel danach in eine Schüssel und lass sie an einem warmen Plätzchen für weitere 3 Stunden gehen.

Knete den Teig nach der Ruhezeit noch einmal durch und teile ihn in 6 gleich große Portionen. Forme diese zu Kugeln und lass sie für weitere 40 Minuten abgedeckt gehen.

Mische in der Zwischenzeit die Tomaten mit den Kräutern, dem Öl und Pfeffer und Salz zu einer Pizzasoße.

Schneide Salami oder gekochten Schinken in kleine Stücke.

Rolle die Teige kreisförmig aus und frittiere sie einzeln in heißem Öl, bis sie eine goldbraune Farbe bekommen. Lass sie danach auf einem Stück Küchenpapier abtropfen.

Verteile zum Schluss einen Klecks Soße, Salami oder Schinken und den Käse auf ihnen. Lass dabei den Rand frei.

