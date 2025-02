Pizza Margherita: So leicht backst du den Klassiker aus Italien nach

Heute backen wir einen echten Klassiker der italienischen Küche: Wir schieben eine Pizza Margherita in den Ofen. Und holen uns dadurch ein bisschen Dolce Vita in die eigenen vier Wände. Die Pizza ist leicht gemacht und mit wenigen Zutaten zubereitet. Wer Lust auf italienisches Flair hat, ohne zu verreisen, ist mit diesem Rezept bestens versorgt.

Rezept für Pizza Margherita: So geht’s

Eine klassische Pizza Margherita punktet mit ihrer Einfachheit – langweilig ist sie deshalb aber auf keinen Fall. Ein handgemachter, fluffig-knuspriger Hefeteig, eine fruchtige Tomatensoße, edler Mozzarella und würziger Basilikum machen sie zu einem simplen, aber dennoch leckeren Genuss.

Keine Bange, wenn du dich bisher an Hefeteige nicht herangetraut hast. Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung sollte dir der selbst gemacht Teig für die Pizza Margherita mühelos gelingen. Dafür verknetest du alle Zutaten miteinander, bis ein glatter Teig entstanden ist, und legst diesen in eine Schüssel. Decke sie mit einem sauberen Geschirrtuch ab und stelle sie für eine Stunde an einen warmen, vor Zugluft geschützten Ort. Wie wäre es beispielsweise im Ofen? Auf der leicht eingeschalteten Heizung fühlt sich ein Hefeteig ebenfalls wohl. Er sollte sein Volumen verdoppelt haben, bevor du daraus zwei Pizzen Margherita machen kannst.

Teile den Teig nach dem Ruhen in zwei Hälften und rolle sie rund aus. Bestreiche beide Fladen mit einer schnell angerührten Soße aus Tomaten, getrockneten italienischen Kräutern, einer Prise Zucker, Salz und Pfeffer. Darauf verteilst du anschließend in Scheiben geschnittenen Mozzarella und schiebst die Pizzen dann in den Ofen. Danach kannst du noch Basilikum drüber streuen und fertig sind die Margheritas.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Übrigens: Auf einem Pizzastein wird der Teig besonders knusprig. Er speichert die Hitze des Ofens und gibt sie gleichmäßig an die Pizza ab. Du findest ihn beispielsweise im Online-Versand 🛒.

Andere Länder, andere Pizzen: In den USA liebt man Variationen wie die Chicago Deep Dish Pizza oder die Detroit Pizza. Möchtest du kulinarisch in Bella Italia bleiben, dann backe dir eine Pizza Marinara.

Pizza Margherita Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 45 Minuten Min. Portionen 2 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 400 g Mehl

1 Pck. Trockenhefe

1 TL Zucker

1 TL Salz

250 ml Wasser Für den Belag: 1 Dose passierte Tomaten

1 EL italienische Kräuter getrocknet

1 Prise Zucker

Salz und Pfeffer

200 g Mozzarella

frischer Basilikum Zubereitung Siebe das Mehl in eine Schüssel und vermische es mit der Trockenhefe, dem Zucker und dem Salz.

Gieße das Wasser dazu und verkneten alles zu einem glatten Teig. Füge ggf. noch etwas Wasser dazu, sollte der Teig zu trocken sein.

Lege den Teig in eine Schüssel und lass ihn zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen, bis er sich verdoppelt hat.

Verrühre derweil die passierten Tomaten mit den Kräutern und dem Zucker und würze die Soße mit Salz und Pfeffer.

Schneide den Mozzarella in Scheiben und brause den Basilikum ab.

Teile den Teig in zwei gleich große Hälften und rolle jede auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus.

Lege die Pizzen auf ein Blech, bestreiche sie mit der Soße und belege sie mit dem Mozzarella.

Backe die Pizzen im Ofen bei 240 °C Ober-/ Unterhitze für 10-15 Minuten. Streue vor dem Servieren den Basilikum darüber. Notizen Wer keine Zeit hat, bereitet die Pizza mit fertigem Teig aus dem Kühlregal zu.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.