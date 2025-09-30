Bist du bereit für das Pizza-Highlight des Jahres?

Vergiss alles, was du bisher über Pizza weißt! Diese außergewöhnliche Pizza mit Hähnchen, Brie und Cranberrys bringt Geschmack und Abwechslung in die Pizza-Bäckerei. Dazu kommen Walnüsse für den Crunch und ein Hauch von Thymian als aromatischer Abschluss. Das Ergebnis: einfach köstlich!

Rezept für Pizza mit Hähnchen, Brie und Cranberrys

Alles, was teigig und knusprig ist, hat einen festen Platz in meinem Herzen und wohnt dort für immer und ewig mietfrei. Der heißeste Anwärter auf einen solchen Platz ist diese Pizza mit Hähnchen, Brie und Cranberrys. Früher stand ich dem Thema Fleisch auf der Pizza eher skeptisch entgegen. Bei Pizzen gilt für mich das Sprichwort „Weniger ist mehr.“ Meistens halte ich den Belag daher supersimpel. Am liebsten esse ich meine Pizza mit einer fruchtigen und würzigen Tomatensoße, vielen getrockneten und frischen Kräutern, einer guten Portion Knoblauch sowie Burrata, Provola oder frisch geriebenem Pecorino drüber.

Hin und wieder darf es auch mal etwas Ausgefalleneres sein. Vor allem bei Kombinationen, die herzhaft und süß miteinander vereinen, bin ich gerne experimentierfreudig und lass mich das ein oder andere Mal überraschen.

Eigentlich esse ich recht selten Hähnchen. Und auf der Pizza schon gar nicht. In Kombination mit dem Brie und den Cranberrys konnte ich mir das Ganze jedoch richtig lecker vorstellen.

Schnell war ein Pizzateig zusammengeknetet und auf zwei Backbleche verteilt ausgerollt. Die Pizzaböden bestreichen wir dann mit ein bisschen Ricotta, bevor wir das Ganze mit zerzupftem Hähnchenfleisch, Briescheiben und getrockneten Cranberrys belegen. Im Anschluss wird noch etwas Olivenöl und optional zusätzlich Balsamico-Creme drüber geträufelt, bevor es für etwas 12 bis 15 Minuten in den Ofen geht.

Einmal fertig gebacken, kannst du dir das kulinarische Meisterwerk endlich schmecken lassen. Ich serviere dazu gerne einen grünen Salat mit einer leichten Vinaigrette, Caprese oder einen Gurkensalat mit Joghurt-Dill-Dressing. Noch ein Schlückchen Weißwein dazu und das Menü ist perfekt!

Pizza mit Hähnchen, Brie und Cranberrys Olivia 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Pizzateig selbst gemacht oder gekauft

150 g Hähnchenfleisch gegart (am besten vom Vortag)

50 g Walnüsse

100 g Brie

100 g Ricotta

80 g Cranberrys getrocknet

1 TL Thymianblätter

1 EL Olivenöl

1 TL Balsamico-Creme

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C vor.

Rolle den Teig aus und lege ihn auf ein mit Backpapier vorbereitetes Backblech.

Zerzupfe das Hähnchenfleisch grob mit einer Gabel. Hacke die Walnüsse klein. Schneide den Brie in Scheiben bzw. Stücke.

Verteile den Ricotta großzügig auf den Böden. Belege die Pizzen mit Hähnchen, Brie und Cranberrys.

Streue gehackte Walnüsse und Thymian darüber.

Beträufle die Pizzen mit Olivenöl und etwas Balsamico-Creme. Würze mit Salz und Pfeffer.

Backe die Pizzen 12–15 Minuten, bis der Teig knusprig ist und der Brie leicht zerlaufen ist.

