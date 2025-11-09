Vergiss Tomatensoße! Kürbissoße gibt deiner Pizza ein Upgrade

Wenn ich an Pizza denke, denke ich automatisch an Pizza mit Tomatensoße. Danach kommt mir dann Pizza Bianca in den Sinn. Aber Pizza mit Kürbissoße? Bis vor Kurzem nicht auf meinem Radar. Und nun schon als Rezept bei Leckerschmecker. Neugierig? Bleib dran!

Rezept für Pizza mit Kürbissoße, Chorizo und Rucola

Die Kürbissaison will bei Leckerschmecker einfach nicht enden. Besonders traurig bin ich darüber aber nicht. Und dir geht es vermutlich ähnlich, sonst hättest du dich bestimmt nicht hierher verirrt. Dazu sage ich nur: Kürbis-Fans vereint! Wie du an meinem Gefasel merkst, hat mich unglücklicherweise das Kürbis-Fieber gepackt. Eins der Symptome: kreativer Wahnsinn.

Wie sollte sonst eine Pizza mit Kürbissoße entstanden sein? Für mich liegt ganz klar auf der Hand, dass wenn man Kürbissuppe mit knusprigem Brot auftunken kann, sollte eine Kürbissoße ebenso auf einem krossen Pizzaboden funktionieren. Und arg viel mehr Aufwand zur Zubereitung einer herkömmlichen Tomatensoße macht die Kürbissoße auch nicht wirklich.

Geschmacklich wollte ich den Rest der Pizza würzig-pikant gestalten. Einer meiner Favoriten unter den Pizzabelägen: Chorizo. Eine Handvoll Rucola ist auch nie verkehrt. Mozzarella sorgt für mild-käsige Cremigkeit. Und Walnüsse, die beim Backen im Ofen rösten, geben dem Ganzen zusätzlichen und unerwarteten Crunch. In meinem Rezept habe ich mich für einen fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal entschieden. Du kannst den Teig aber ebenso leicht selbst herstellen.

Ich empfehle dir, diese Pizza mit Kürbissoße, Chorizo und Rucola bei der nächsten Pizza-Night mit Freunden auszuprobieren und mit dieser ungewöhnlichen Variante zu überraschen. Oder du gönnst dir am Wochenende statt Takeout diese Gourmet-Version, während du gemütlich deinen liebsten Film schaust. Lass es dir schmecken!

Lass den Ofen gleich an und backe weiter! Wir schnabulieren als Nächstes eine Kürbis-Ricotta-Pizza, diese Kürbis-Pizza mit Béchamelsoße und eine Kürbis-Pizza mit Mozzarella. Yummi!

Kürbis auf der Pizza schreit nach Herbst! Darum verlangt es auch nach herbstlicher Deko. Bei Geniale Tricks findest du tolle DIY-Ideen zum Nachmachen!

Pizza mit Kürbissoße, Chorizo und Rucola Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 300 g Muskatkürbis

1 Knoblauchzehe

50 ml Sahne

Salz und Cayennepfeffer nach Geschmack

1 Rolle fertiger Pizzateig aus dem Kühlregal

150 g Chorizo

100 g Mozzarella

50 g Walnüsse

Eine Handvoll frischer Rucola

1 EL Balsamico-Creme zum Garnieren Zubereitung Schäle den Kürbis, entferne die Kerne und schneide ihn in Würfel. Koche die Kürbiswürfel in etwas Wasser weich und gieße ihn dann in ein Sieb ab. Schäle die Knoblauchzehe und hacke sie fein. Tipp: Alternativ kannst du auch eine Alternativ kannst du auch eine Knoblauchpresse 🛒 für ein besonders feines Ergebnis verwenden. Püriere den gekochten Kürbis zusammen mit der Sahne, dem Knoblauch, einer Prise Salz und etwas Cayennepfeffer zu einer glatten Soße. Heize den Ofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor. Rolle den Pizzateig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech aus und bestreiche ihn großzügig mit der Kürbissoße. Schneide die Chorizo und den Mozzarella in Scheiben. Hacke die Walnüsse grob. Belege die Pizza mit den Zutaten. Backe die Pizza für ca. 12-15 Minuten, bis der Käse geschmolzen ist und die Ränder schön knusprig sind. Nimm die Pizza aus dem Ofen, verteile den frischen Rucola darauf. Zum Schluss träufle die Balsamico-Creme darüber.

