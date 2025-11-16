Schnelle Pizza-Toasts aus dem Airfryer retten jedes Abendessen

Unsere Liebe für Heißluftfritteusen ist noch lange nicht verebbt. Wir lieben die Flexibilität, die sie uns bieten, denn egal, welche Zutaten wir gerade zu Hause haben – irgendetwas lässt sich daraus mit dem Küchengerät immer zaubern. Und das in oftmals kurzer Zeit und vollkommen unkompliziert. Zum Mittag- oder Abendessen beispielsweise machen wir uns gern eine Ladung Pizza-Toasts aus dem Airfryer.

Rezept für Pizza-Toasts aus dem Airfryer: Pizza in Miniformat

Die Pizza-Toasts aus dem Airfryer enttäuschen uns nie. Warum? Na, weil sie sich immer wieder neu belegen lassen und wir uns deshalb nie an ihnen satt essen können. Sie sind echte Alleskönner und schmecken der ganzen Familie, vor allem den Kleinen am Tisch. Und ganz egal, wer mit isst: Dank der leichten Zubereitung und vieler Möglichkeiten, die Toasts zu belegen, werden alle satt.

Wir haben uns heute für einen Klassiker entschieden und toppen unsere Pizza-Toasts aus dem Airfryer mit Salami und Schinken. Dazu gesellen sich ein paar Kirschtomaten und natürlich geriebener Käse. Die Basis unserer Pizza-Toasts aus der Heißluftfritteuse bildet fruchtiges Tomatenmark, das wir mit etwas Wasser verdünnen und mit Pizzagewürz verfeinern.

Unser Tipp: Bereitet einfach verschiedene Zutaten vor und stellt sie alle auf den Tisch. So wird schon die Zubereitung zu einem geselligen Erlebnis, bei dem die ganze Familie zusammenkommt. Alle nehmen sich, worauf sie Lust haben, und toppen ihre Toasts nach Lust und Laune. Möglich sind zum Beispiel Veggie-Toasts mit Gemüse wie Pilzen, Tomaten und Paprika. Aber auch die Kombination aus Thunfisch und hauchdünn geschnittenen roten Zwiebeln schmeckt wunderbar.

Unkomplizierte Mittag- oder Abendessen versprechen auch diese Ofenkartoffeln mit Speck und Käse aus dem Airfryer oder Toast Hawaii aus dem Airfryer. Und diese gefüllte Paprika aus dem Airfryer schmeckt genau wie früher. Unser Koch-Bot kennt noch weitere Rezept-Ideen!

Pizza-Toasts aus dem Airfryer Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 8 Kirschtomaten

4 EL Tomatenmark

etwas Wasser

1 TL Pizzagewürz online z.B. hier 🛒

4 Scheiben Toast

8 Scheiben Salami oder je nach Größe

2 Scheiben Kochschinken

4 EL Käse gerieben Zubehör 1 Heißluftfritteuse Zubereitung Wasche und halbiere die Tomaten. Verrühre das Tomatenmark mit etwas Wasser und dem Pizzagewürz. Bestreiche die Toastscheiben damit. Belege zwei davon anschließend mit Salami und zwei mit Schinken. Streue die Tomaten und den Käse darüber. Backe die Pizza-Toasts bei 180 °C für 5-7 Minuten in der Heißluftfritteuse. Notizen Du kannst die Pizza-Toasts nach Lust und Laune belegen und beispielsweise auch eine reine Veggie-Version backen.

